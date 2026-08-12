'Siêu cẩu tháp' nâng giàn thép hơn 1.400 tấn lắp mái Nhà hát APEC

Anh Vàng cho biết, không có nhiều công trình phải sử dụng đồng thời hai thiết bị siêu trường, siêu trọng với quy mô như trên. Do công trình nằm trên đảo Phú Quốc, việc đưa các thiết bị này tới công trường cũng là một bài toán lớn. Cần cẩu được tháo rời thành nhiều cấu phần, vận chuyển bằng tàu, xà lan từ đất liền ra đảo. Sau đó, khoảng 13-15 xe đầu kéo siêu trường, siêu trọng được huy động để đưa thiết bị vào công trường và lắp ráp.