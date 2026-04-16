'Siêu cảng' quốc tế Cần Giờ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Singapore

Dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 1/2025, tại TPHCM. Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất hơn 570 ha, tổng vốn đầu tư gần 129.000 tỷ đồng. Toàn bộ dự án sẽ được xây dựng trong 20 năm, với thời hạn hoạt động 50 năm.

Mới đây, UBND TPHCM đã chính thức chấp thuận liên danh thực hiện dự án gồm: VIMC góp 36% tương đương gần 7.000 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn góp 15%, tương đương gần 2.900 tỷ; đối tác chiến lược Terminal Investment Limited - thành viên thuộc hệ sinh thái của tập đoàn hàng hải MSC ở Thụy Sỹ - góp 49%, tương đương hơn 9.470 tỷ đồng.

Ngày 15/4, báo cáo trước cổ đông về việc tham gia liên danh thực hiện " siêu cảng" trung chuyển quốc tế Cần Giờ, ông Nguyễn Cảnh Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VIMC - cho biết: “Năm 2026, VIMC là nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. VIMC sẽ phát triển cảng nước sâu, cảng trung chuyển quốc tế nhằm nâng cao năng lực khai thác, năng lực cạnh tranh” - ông Tĩnh nhấn mạnh.

Chủ tịch VIMC thông tin việc doanh nghiệp sẽ góp gần 7.000 tỷ đồng, tương ứng 36% vốn điều lệ để thành lập Công ty TNHH Cảng trung chuyển quốc tế cửa ngõ Sài Gòn (doanh nghiệp dự án có tổng vốn điều lệ hơn 19.330 tỷ đồng).

Tại đại hội, ông Lê Anh Sơn - Tổng Giám đốc VIMC - cho hay: “Hiện Việt Nam chưa có trung tâm trung chuyển quốc tế . Với Cần Giờ, chúng tôi đặt mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm hàng đầu như Singapore. Chúng tôi phấn đấu xây dựng cảng Cần Giờ trở thành cảng 5 sao”.

Cũng tại đại hội, HĐQT VIMC trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2026 - 2030 theo 3 giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào các dự án lớn.

Năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nâng vốn điều lệ từ gần 13.190 tỷ đồng lên 14.640 tỷ đồng thông qua việc chào bán 145 triệu cổ phần ra công chúng và cổ đông chiến lược.

Từ năm 2027-2028, VIMC sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 25.490 tỷ đồng bằng hình thức phát hành 250 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và bổ sung nguồn vốn từ thặng dư.

Trong giai đoạn từ 2028-2030, VIMC dự kiến phát hành hơn 451 triệu phiếu cho cổ đông hoặc công chúng để nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Có thể thấy, sau 3 đợt nâng vốn, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại VIMC ước tính giảm còn 65%, phần còn lại thuộc về nhà đầu tư bên ngoài .