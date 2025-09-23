Theo Manila Times, ngay sau khi siêu bão Ragasa - mà Philippines gọi là Nando - vừa rời đi, một vùng áp thấp mới có khả năng đi vào PAR ngay trong cùng buổi chiều.

Theo ông Nathaniel Servando, lãnh đạo Cục quản lý Thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), tín hiệu số 2 vẫn được duy trì trên quần đảo Babuyan của nước này, cùng với tín hiệu số 1 trên đảo Batanes và một số tỉnh lân cận.

Cảnh sát biển Philippines cứu hộ một em bé khi siêu bão Ragasa ảnh hưởng đến tỉnh Cagayan, miền Bắc Philippines hôm 22-9 - Ảnh: Cảnh sát biển Philippines

Bản tin trưa 23-9 của PAGASA cho hay siêu bão Ragasa hiện duy trì sức gió ở vùng gần tâm bão lên đến 185 km/giờ, giật 230 km/giờ.

Cơ quan này dự báo Ragasa có khả năng duy trì cường độ trong vòng 24 giờ tới trước khi bắt đầu suy yếu do điều kiện thời tiết ở vùng biển phía Nam Trung Quốc đại lục và lực ma sát ngày càng tăng do gần đất liền.

Dự kiến bão tiếp tục suy yếu sau khi đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc tối 24-9.

Trong khi đó, họ đang theo dõi chặt chẽ chuyển động của vùng áp thấp được phát hiện ngoài khơi Mindanao, dự kiến sẽ đi vào PAR vào chiều 23-9.

Nó dự kiến nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và được đặt tên là Opong, sau đó trở thành cơn bão thứ 15 đổi bộ Philippines trong năm nay.

Theo cập nhật vào chiều cùng ngày của PAGASA, Opong có thể gây mưa lớn cho một số khu vực ở Philippines từ chiều 24-9 đến ngày 26-9, với vũ lượng từ 50-200 mm. Một số nơi có thể hứng chịu lượng mưa lớn hơn do kết hợp với mưa do gió mùa.