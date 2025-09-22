HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Siêu bão Ragasa tăng cấp thần tốc, nhiều quốc gia, khu vực phát lệnh đóng cửa trường học, sơ tán khẩn cấp

Phạm Trang |

Sáng nay (22/9), Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi siêu bão Ragasa tiếp tục mạnh lên, mang theo gió giật dữ dội và mưa lớn.

Theo Cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), bão Ragasa đã mạnh thêm khi di chuyển theo hướng tây bắc và dự kiến sẽ quét qua nhóm đảo thưa dân cư Batanes hoặc Babuyan vào đầu giờ chiều. Tại tâm bão, sức gió duy trì ở mức 205 km/h, giật lên tới 250 km/h.

Chính phủ Philippines đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học, cơ quan công sở tại thủ đô Manila và 29 tỉnh khác. Bộ trưởng Nội vụ Jonvic Remulla kêu gọi chính quyền địa phương “không được lãng phí thời gian” và phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc), gần 300 cư dân ở huyện Hoa Liên đã được lệnh di dời khẩn cấp. Giới chức cảnh báo con số này có thể còn tăng tùy theo đường đi thực tế của siêu bão. “Chúng tôi dự kiến sẽ phát đi cảnh báo bão trên đất liền vào tối nay… và đến 6 giờ sáng mai, tâm bão sẽ áp sát ngoài khơi Đài Loan” Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết.

Chuyên gia khí tượng John Grender Almario nhấn mạnh, các khu vực phía bắc đảo Luzon (Philippines) có nguy cơ hứng chịu “ngập lụt nghiêm trọng và sạt lở đất” trong những giờ tới.

