Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"

Xuân Mai |

Hồng Kông (Trung Quốc) đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất vào rạng sáng 24-9 khi miền Nam Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa.

Siêu bão đang tiến gần Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão Ragasa hơn 220 km/giờ. Theo bản tin khoảng 5 giờ 45 phút (giờ địa phương), siêu bão Ragasa sẽ tiếp cận Hồng Kông trong vài giờ tới, cách khoảng 100 km về phía Nam.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 1.

Tín hiệu bão số 10 có hiệu lực tại Ma Cao - Trung Quốc vào ngày 24-9. Ảnh: Chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao

Mực nước dọc bờ biển Hồng Kông dự kiến sẽ dâng cao khoảng 2 đến 3 m và đạt mức tối đa vào giữa trưa, cao hơn khoảng 4 m so với mực nước biển.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 2.

Một nhà hàng ở Tsim Sha Tsui, Hồng Kông dán băng dính lên cửa sổ để chuẩn bị ứng phó với siêu bão Ragasa. Ảnh: HKFP

Ragasa được mô tả là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm nay. Chính quyền Hồng Kông kêu gọi người dân ở nhà, đóng cửa trường học và doanh nghiệp. 

Cảnh báo bão cấp 10 được ban bố cho thấy cơn bão duy trì tốc độ trên 118 km/giờ.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 3.

Mực nước dọc bờ biển Hồng Kông dự kiến sẽ dâng cao khoảng 2 đến 3 m và đạt mức tối đa vào giữa trưa, cao hơn khoảng 4 m so với mực nước biển. Ảnh: SCMP

Đài Thiên văn Hồng Kông cảnh báo sẽ có sóng biển tràn bờ, đặc biệt dọc theo bờ biển phía Đông và phía Nam. Theo đó, mực nước tại cảng Tolo có thể đạt khoảng 5 m so với mực nước biển.

Tương tự Hồng Kông, mức cảnh báo bão cao nhất có hiệu lực tại Ma Cao (Trung Quốc). Chính quyền địa phương cho biết lúc 7 giờ (giờ địa phương): "Cảnh báo cấp 10 sẽ vẫn có hiệu lực trong một khoảng thời gian".

Người dân được khuyến cáo tạm dừng mọi hoạt động ngoài trời và trên biển. Chính quyền cũng cảnh báo cơn bão sẽ có "tác động nghiêm trọng" đến khu vực này.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 4.

Siêu bão đang tiến gần Hồng Kông, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão Ragasa hơn 220 km/giờ. Ảnh: SCMP

Chính quyền Trung Quốc đại lục cũng đã đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại ít nhất 10 thành phố. Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại trung tâm công nghệ Trung Quốc cho biết ngoại trừ nhân viên cứu hộ khẩn cấp và những người đảm bảo sinh kế cho người dân, những người khác không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 5.

Cây ngã đổ trên đường phố Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp ứng phó bao gồm Triều Châu, Chu Hải, Đông Quan và Phật Sơn.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 6.

Một số khu vực bị ngập do ảnh hưởng bão. Ảnh: SCMP

14 người thiệt mạng ở Đài Loan - Trung Quốc

Mười bốn người đã thiệt mạng tại huyện Hoa Liên, miền Đông Đài Loan, sau khi một hồ chắn tự nhiên trên núi bị tràn, tạo thành bức tường nước đổ ập vào thị trấn Quang Phục trong lúc siêu bão Ragasa áp sát vào chiều 23-9.

Cơ quan cứu hỏa Đài Loan ngày 24-9 cho biết 124 người vẫn đang mất tích.

Khoảng 5.200 người, xấp xỉ 60% dân số ở Quang Phục, đang trú ngụ trong các tầng cao nhà mình.

Chính quyền địa phương ước tính hồ chắn tự nhiên nói trên chứa khoảng 91 triệu tấn nước, đủ để lấp đầy chừng 36.000 hồ bơi chuẩn Olympic. Sự cố ngày 23-9 đã xả ra khoảng 60 triệu tấn nước.

Siêu bão Ragasa không trực tiếp đổ bộ Đài Loan nhưng gây ra lượng mưa tới 70 cm ở phía Đông hòn đảo.

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 7.

Nước bùn tràn vào thị trấn Quang Phục (huyện Hoa Liên), cảnh tượng trông như bị sóng thần tấn công. Ảnh: TTV News

Siêu bão Ragasa: Sóng lớn "quất" Hồng Kông, hàng loạt thành phố Trung Quốc "nín thở"- Ảnh 8.

Lũ lụt tràn vào thị trấn Quang Phục. Ảnh: Ettoday

Một hồ nước tràn bờ đã làm gãy cầu và gây ngập lụt ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) hôm 23-9 khi cơn bão Ragasa áp sát. Video: Facebook

Trung Quốc

Hồng Kông

Siêu bão Ragasa

