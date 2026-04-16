Mặc dù siêu bão đã đổ bộ nhưng hiện chưa có báo cáo nào về thương vong do cơn bão mang tên Sinlaku gây ra khi nó đang di chuyển về phía tây bắc của khu vực này.

Siêu bão đã làm lật úp nhiều ô tô, bật gốc cây cối và xé toạc những mái tôn khỏi khung nhà khi quét qua Saipan, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Bắc Mariana. Với những trận mưa xối xả và gió rít liên hồi, cơn bão đã khiến phần lớn hòn đảo có khoảng 43.000 dân này rơi vào cảnh mất điện.

Nhiều giờ sau khi cơn bão Sinlaku đổ bộ vào ban đêm, Thị trưởng Ramon Camacho của Saipan cho biết ông đã ra đường vào sáng thứ Tư (15/4) để đánh giá thiệt hại. Ông nói thêm rằng hiện chưa có báo cáo nào về các trường hợp tử vong. Tuy nhiên, thị trưởng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn qua Zoom rằng "Phần lớn các con đường hiện không thể lưu thông được".

Cơn bão đã đổ bộ trực tiếp vào Saipan, thủ phủ của quần đảo Bắc Mariana, vốn là một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ nằm cách Philippines khoảng 1.600 dặm (khoảng 2.575 km) về phía đông, vào tối thứ Ba 14/4 theo giờ địa phương. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, bão đã mang theo mưa trên diện rộng và sức gió lên tới 130 dặm một giờ (khoảng 209 km/h). Cơn bão cũng quét qua Tinian, một hòn đảo nhỏ hơn lân cận.

Đến chiều thứ Tư, cơn bão đang di chuyển khỏi khu vực và dự kiến sẽ suy yếu trong những ngày tới. Lệnh cảnh báo bão vẫn có hiệu lực đối với các khu vực thuộc quần đảo Bắc Mariana, nơi sinh sống của gần 50.000 người. Trong khi đó, Guam, một vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ ở miền tây Thái Bình Dương, cũng đang được đặt trong tình trạng theo dõi bão.

Cơ quan Thời tiết cho biết do kích thước của cơn bão, dự báo mới nhất cho thấy gió mạnh cấp độ bão nhiệt đới sẽ tiếp tục kéo dài đến đêm thứ Năm (16/4) theo giờ địa phương tại Saipan. Cơ quan này đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà cho đến khi có lệnh an toàn hoàn toàn được đưa ra.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Michael Pham, một bác sĩ nhi khoa đã sống ở Saipan hai năm và làm việc tại Tổng công ty Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng, cho biết thời điểm tồi tệ nhất của cơn bão diễn ra vào rạng sáng thứ Tư. Ông chia sẻ rằng "Cửa sổ bệnh viện rung bần bật. Chúng tôi đã phải sơ tán một vài đơn vị, đưa họ đến nơi khác để đảm bảo an toàn". Nước đã tràn vào phòng cấp cứu nhưng nhân viên đã kịp thời ngăn chặn. Bác sĩ Pham nhận định rằng với thời gian kéo dài của cơn bão và nguồn lực hạn chế của khu vực, mọi người thực sự đã ứng phó khá tốt. Ông cũng cho biết thêm rằng sẽ phải mất một thời gian nữa ông mới có thể về nhà để kiểm tra xem nơi ở của mình có bị hư hại gì không.

Tại Tinian, ông Mathew Masga cho biết nhà kính của mình đã bị phá hủy, cột điện bên ngoài nhà bị gãy và khu vực rừng rậm bao quanh nhà đã bị quét sạch. Nhiều phần trong ngôi nhà của ông Masga bị ngập lụt, trong khi mái tôn của các tòa nhà xung quanh bị thổi bay. Ông nói "Mọi thứ rất hỗn độn", đồng thời cho biết thêm bản thân đã không ngủ suốt đêm vì sợ nước lũ tràn ngập vào nhà.

Người đàn ông 55 tuổi này cho biết ông vẫn chưa thể rời khỏi nhà để đánh giá đầy đủ thiệt hại do mưa và gió vẫn còn rất lớn. Ông hy vọng tình hình sẽ nhẹ bớt vào chiều thứ Tư, không chỉ là bớt mưa mà còn là chấm dứt tiếng gió rít không ngừng khi bão di chuyển xa hơn về phía bắc. "Tôi đang hy vọng và cầu nguyện rằng không có thương vong nào trên đảo và mọi người đều sống sót sau chuyện này", ông nói. Ông Masga khẳng định rằng người dân nơi đây rất kiên cường vì họ đã trải qua những chuyện như thế này rất nhiều lần rồi.