Siêu bão mạnh nhất hành tinh Sinlaku chính thức đổ bộ: Gió giật 240km/h, mái tôn bay khắp nơi, Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp

Siêu bão Sinlaku với sức mạnh khủng khiếp đang liên tục càn quét hai hòn đảo xa xôi của Mỹ trên Thái Bình Dương bằng những cơn gió dữ dội và mưa lớn không dứt, xé toạc các mái tôn và buộc người dân phải tìm nơi trú ẩn để tránh cành cây bay tứ tung.

Siêu bão Sinlaku đã quần thảo quần đảo Bắc Mariana trong nhiều giờ trước rạng sáng thứ Tư (15/4), sau đó giảm tốc độ chỉ để gây ra nhiều thiệt hại hơn trên các đảo Tinian và Saipan - nơi sinh sống của gần 50.000 người.

"Tôi đoán bất cứ thứ gì làm bằng gỗ và tôn đều không thể trụ vững trước cơn bão này," Glen Hunter, một cư dân lớn lên ở Saipan, cho biết khi chứng kiến ít nhất ba mái tôn bay ngang qua sân nhà mình.

Hunter, người đã kinh qua nhiều cơn bão, chia sẻ với hãng tin AP rằng đây cảm giác là trận bão mạnh nhất từ trước đến nay. Nước mưa thấm qua mọi kẽ hở trong ngôi nhà bê tông của ông.

"Đó là một trận chiến không cân sức vì mưa tạt vào khắp mọi nơi," ông nói vào sáng sớm thứ Tư. "Mọi ngôi nhà đều ngập trong nước, bất kể cấu trúc nhà bạn là gì."

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất Trái Đất trong năm nay có sức gió duy trì lên tới 240 km/h khi đổ bộ vào các hòn đảo.

Gió mạnh và mưa xối xả cũng dẫn đến lũ lụt cục bộ tại Guam, một lãnh thổ của Mỹ ở phía nam với nhiều căn cứ quân sự và khoảng 170.000 dân. Dù gió có giảm nhẹ vào sáng sớm thứ Tư tại Mariana, nhưng điều kiện thời tiết vẫn chưa cải thiện ngay lập tức.

"Cơn bão đang tấn công chúng tôi rất dữ dội," Thị trưởng Saipan, ông Ramon (RB) Jose Blas Camacho, cho biết vào tối thứ Ba. "Thật khó để ứng cứu mọi người trong điều kiện mưa gió thế này. Các vật thể cứ bay loạn xạ khắp nơi."

Ông cho biết cây cối bị quật đổ, các cấu trúc bằng gỗ và tôn đã sụp đổ. Ông lo lắng quan sát cánh cửa kính văn phòng mình: "Nó đã bắt đầu cong lại. Sức mạnh của cơn bão thật kinh khủng."

Bão chậm lại, nguy cơ thiệt hại trên diện rộng tăng cao

Siêu bão tương đương với bão cấp 4 hoặc cấp 5 ở Đại Tây Dương, với sức gió ít nhất 240 km/h. Đã có hơn 300 siêu bão được Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp tại Guam xác định trong 80 năm qua.

Jason Nicholls, chuyên gia dự báo quốc tế của AccuWeather, cho biết bão "rất phổ biến" ở Thái Bình Dương, nhưng mùa cao điểm thường từ mùa hè đến mùa thu. "Như chúng ta đã thấy năm nay, các hệ thống nhiệt đới có thể xuất hiện ở Tây Thái Bình Dương bất cứ lúc nào, nhưng bão xuất hiện vào tháng 4 là điều hơi bất thường," Nicholls nói.

Cơn bão quái vật đã chậm lại đáng kể khi tiến sát các hòn đảo. Landon Aydlett, một nhà khí tượng học, nhận định: "Đây sẽ không phải là một đêm dễ dàng cho bất kỳ ai ở Tinian hay Saipan. Nhiều người sẽ thức dậy và thấy hòn đảo của mình đã hoàn toàn thay đổi."

Saipan là hòn đảo lớn nhất và cũng là thủ phủ của quần đảo Bắc Mariana, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng, lặn biển và sân golf.

Thời điểm tồi tệ nhất của cơn bão diễn ra trong bóng đêm và dự kiến kéo dài nhiều giờ cho đến ít nhất là bình minh ngày thứ Tư. Mặc dù được dự báo sẽ yếu đi đôi chút trong vài ngày tới, Sinlaku vẫn đang quét qua các hòn đảo với cường độ bão cấp 4.

Tại Guam, nơi bão Mawar từng gây mất điện diện rộng vào năm 2023, các quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo nhân viên phải trú ẩn tại chỗ. Quân đội kiểm soát khoảng một phần ba diện tích đất trên đảo Guam, một trung tâm quan trọng của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trước khi chuyển hướng sang Bắc Mariana, cơn bão đã gây thiệt hại đáng kể cho các đảo ngoài khơi và rạn san hô vòng của Chuuk thuộc Liên bang Micronesia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê duyệt ban bố tình trạng khẩn cấp trước khi cơn bão đổ bộ vào Guam và quần đảo Mariana. Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cho biết đang phối hợp hỗ trợ giữa nhiều cơ quan, điều động gần 100 nhân viên cùng các lực lượng khác để ứng phó thảm họa.

Nguồn: CBC