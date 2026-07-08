Siêu bão Ba Vì với sức gió duy trì gần 290 km/h đang tiến về phía Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều quốc gia đồng loạt tăng mức cảnh báo.

Siêu bão Ba Vì với sức gió gần 290 km/h

Siêu bão Ba Vì đã quét qua quần đảo Mariana ở phía tây Thái Bình Dương trong ngày 6/7 (giờ địa phương), mang theo gió mạnh và mưa lớn, ảnh hưởng đến Guam, Tinian và Saipan, đồng thời tấn công trực diện đảo Rota bằng những cơn gió được mô tả là có sức tàn phá "thảm khốc", theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS).

NWS đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn khi cơn bão cấp 5 di chuyển qua chuỗi đảo này. Quần đảo Mariana bao gồm Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana và vùng lãnh thổ Guam của Mỹ, nằm cách Hawaii khoảng 6.116 km về phía tây và cách Philippines khoảng 2.500 km về phía đông.

Theo cơ quan khí tượng Mỹ, mắt bão Ba Vì được dự báo đổ bộ vào đảo Rota ngay sau khi trời sáng theo giờ địa phương. Bão có sức gió duy trì lên tới 180 dặm/giờ (khoảng 290 km/h), trong khi gió giật có thể đạt 215 dặm/giờ (khoảng 346 km/h).

Clip: Reuters

Rota là hòn đảo cực nam của Quần đảo Bắc Mariana với dân số khoảng 2.000 người.

Ngoài sức gió cực mạnh, Ba Vì còn mang theo lượng mưa rất lớn. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo khu vực gần tâm bão có thể hứng từ 30 đến 51 cm mưa, làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra lũ quét ít nhất đến hết đêm 7/7.

Trong khi đó, các đảo Guam, Tinian và Saipan được dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu điều kiện thời tiết từ bão nhiệt đới mạnh đến bão cuồng phong trong ngày 6/7 trước khi sức gió dần suy yếu.

Quần đảo Guam và Bắc Mariana là một trong những trung tâm quân sự chiến lược của Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi đặt nhiều căn cứ và cơ sở huấn luyện quan trọng như Căn cứ Không quân Andersen, Căn cứ Hải quân Guam và Căn cứ Thủy quân lục chiến Camp Blaz.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, chính quyền Guam đã mở nhiều trung tâm sơ tán trên toàn đảo để hỗ trợ người dân.

Trong đoạn video đăng trên Facebook hôm 5/7, Thống đốc Guam Lou Leon Guerrero kêu gọi người dân hạn chế di chuyển và ở trong nhà trong suốt thời gian bão đổ bộ. Bà cho biết chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trước sức tàn phá của siêu bão Ba Vì.

Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) căng mình chuẩn bị đón bão

Theo dự báo của Nhật Bản, siêu bão Ba Vì sẽ tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh đến khoảng ngày 10 đến 11/7 khi tiến gần quần đảo Sakishima, thuộc tỉnh Okinawa. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo khu vực này có thể hứng chịu những cơn gió dữ dội đủ sức làm sập một số công trình nhà ở.

Theo quan trắc của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, dù Ba Vì đã suy yếu nhẹ từ ngày 6/7, cơn bão vẫn được dự báo sẽ duy trì cường độ rất mạnh khi tiến gần các đảo Miyako và Ishigaki thuộc quần đảo Sakishima.

Từ ngày 9/7, gió tại Okinawa sẽ bắt đầu mạnh lên. Đến khoảng ngày 10 đến 11/7, quần đảo Sakishima có khả năng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, với những cơn gió cực mạnh có thể gây sập một số nhà ở.

Hướng di chuyển dự kiến của cơn bão trong những ngày tới

Ngoài gió mạnh, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn ở mức phải ban hành cảnh báo khẩn cấp, cùng với triều cường và sóng lớn. Người dân được khuyến cáo hoàn tất mọi công tác phòng chống bão trước ngày 8/7 để hạn chế thiệt hại.

Các mô hình dự báo của nhiều quốc gia cũng cho thấy sau khi chuyển hướng lên phía bắc, Ba Vì sẽ áp sát khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và Okinawa. Cường độ của bão sẽ không suy giảm đáng kể.

Tổng Thư ký Nội các Đài Loan, ông Xavier Chang, cho biết bão Ba Vì có thể mang đến lượng mưa hơn 1 mét tại một số khu vực trên đảo. Khoảng 29.000 quân nhân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả nếu cần.

Chuyên gia lo ngại tái diễn thảm họa năm 2003

Giáo sư Kazuhisa Tsuboki cho biết Ba Vì sẽ tiếp tục di chuyển qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước cao, tạo điều kiện để duy trì hoặc thậm chí gia tăng cường độ trước khi tiếp cận quần đảo Sakishima.

Ông nhận định cơn bão có thể tạo ra những cơn gió dữ dội tương đương cơn bão số 14 từng tàn phá khu vực này vào năm 2003. Khi đó, quần đảo Sakishima đã hứng chịu thiệt hại rất lớn do gió mạnh.

Theo vị chuyên gia, ngay cả những người dân địa phương vốn quen đối mặt với bão cũng có thể phải hứng chịu sức gió và các cơn giật vượt xa kinh nghiệm trước đây.

Giải thích nguyên nhân khiến Ba Vì mạnh lên nhanh chóng, ông Tsuboki cho rằng nhiệt độ mặt nước biển cao bất thường ngoài khơi Peru đã khiến các cơn bão năm nay có xu hướng hình thành xa hơn về phía đông. Đồng thời, việc di chuyển trong thời gian dài trên vùng biển có nhiệt độ cao đã cung cấp thêm năng lượng, giúp Ba Vì tiếp tục tăng cường sức mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng ngay cả khi tâm bão không đổ bộ trực tiếp vào đảo Honshu, Ba Vì vẫn có thể gây ra những tác động gián tiếp, như làm gia tăng nắng nóng trên diện rộng tại Nhật Bản và kết hợp với gió tây gây ra mưa lớn cục bộ ở nhiều khu vực.

Nguồn: Reuters, ETtoday