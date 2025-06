Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản trước mùa mưa bão

Để ứng phó, Hà Nội triển khai nhiều giải pháp, trong đó, việc quản lý khai thác khoáng sản được thành phố đặc biệt chú trọng...

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu khai thác cát trái phép tại sông Hồng, đoạn qua xã Đại Mạch (huyện Đông Anh). Ảnh: Thùy An

Nhiều vi phạm bị xử lý

Thời gian qua, Hà Nội tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm bảo vệ môi trường và đời sống người dân. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có hơn 10 mỏ được cấp phép khai thác khoáng sản (đất, cát, đá...).

Từ đầu năm đến nay, riêng lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản, song tình trạng này vẫn diễn ra... Cụ thể, ngày 2-4, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) chủ trì phối hợp với Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xử lý vụ hút cát trái phép tại đoạn sông Hồng thuộc địa phận xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì. Trong vụ việc này, tổ công tác phát hiện một phương tiện đường thủy không có số đăng ký, số kiểm soát đang hút cát từ lòng sông bơm lên khoang chứa hàng. Tại thời điểm kiểm tra, những người có mặt không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí khai thác và không có giấy tờ liên quan. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật...

Gần đây, rạng sáng 29-5, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phát hiện, bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực bờ trái sông Hồng, thuộc địa bàn xã Đại Mạch, huyện Đông Anh. Trước đó, vào khoảng 1h ngày 29-5, hai phương tiện này đã neo đậu tại lòng sông Hồng, đoạn qua phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm để bơm hút cát. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng điều khiển phương tiện bỏ chạy sang bờ trái sông Hồng thuộc địa bàn xã Đại Mạch, nhưng bị các lực lượng truy đuổi, bắt giữ. Hiện, vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Thực tế, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản của lực lượng công an và các địa phương phần nào phản ánh quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc siết chặt quản lý lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các hướng dẫn, thông tư của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 đang được triển khai, kỳ vọng sẽ giúp các địa phương tăng cường kiểm soát hiệu quả hơn nữa hoạt động khai thác khoáng sản...

Chủ động kiểm tra, xử lý

Mùa mưa bão diễn ra từ ngày 15-6 đến ngày 15-10 hằng năm. Vào thời điểm đó, tất cả hoạt động khai thác khoáng sản trên sông đều phải tạm dừng để bảo đảm an toàn. Với yêu cầu đó, các lực lượng chuyên môn của thành phố cũng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong mùa mưa bão với sự chủ động, sát sao... Đơn cử, thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy triển khai cao điểm tổng kiểm tra, kiểm soát các phương tiện gắn thiết bị bơm, hút, vận chuyển cát, sỏi, đá trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý. Thời gian thực hiện kế hoạch là từ ngày 1-6 đến hết ngày 14-11. Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát đường thủy huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, đặc biệt đối với phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản, qua đó phòng ngừa tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, bảo vệ an toàn giao thông và hành lang sông nước trên địa bàn Thủ đô.

Theo đánh giá của các chuyên gia, mùa mưa bão năm nay, so với các tỉnh, thành phố ven biển hoặc trung du, miền núi phía Bắc, Hà Nội ít chịu ảnh hưởng của thiên tai. Tuy nhiên, xác định rõ đây là công việc lâu dài, phòng ngừa rủi ro là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ những tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội sớm triển khai công tác ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn mùa mưa bão, trong đó có hoạt động khai thác khoáng sản. Các địa phương cũng chủ động thực hiện nghiêm chỉ đạo về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đông Anh Hoàng Anh Tuấn cho biết, Phòng chủ động tham mưu UBND huyện và phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Sở phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản. Sở cũng phối hợp với Đoàn Thanh tra thành phố về quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục triển khai quy chế phối hợp quản lý bảo vệ khoáng sản, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh, tăng cường đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trái phép...