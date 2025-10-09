Sĩ quan Ukraine điều lính từ mặt trận về cửa hàng bán bánh mì của vợ

Một sĩ quan quân đội Ukraine bị buộc tội lạm dụng quyền lực sau khi bị cáo buộc đã điều chuyển hai cấp dưới khỏi nhiệm vụ chiến đấu và phân công họ làm việc tại quầy bán thịt nướng của vợ mình, RT dẫn nguồn từ Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (DBR) ngày 7/10 cho biết.

Kế hoạch này kéo dài gần hai năm, mang lại lợi ích cho cả sĩ quan lẫn binh lính, những người hiện cũng bị truy tố riêng về tội gian lận nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo DBR, viên sĩ quan từng là phó chỉ huy một đơn vị cấp trung đoàn hoặc tiểu đoàn chưa được xác định. Dù các binh sĩ trên vẫn có tên trong biên chế Bộ Quốc phòng và hưởng lương chiến đấu, thực tế họ chỉ làm việc chân tay cho gia đình cấp trên, bao gồm cả việc quản lý quầy hàng thực phẩm. Tổng thiệt hại cho chính phủ Ukraine ước tính khoảng 100.000 USD.

Quân đội Ukraine hiện đối mặt với nạn tham nhũng kéo dài, cùng nhiều vấn đề khác, làm suy yếu nỗ lực huy động quân sự của Kiev. Không ít người dân Ukraine tìm cách hối lộ để trốn nghĩa vụ quân sự, trong một hệ thống bị nhiều người cho rằng bất công với người nghèo.

Một khảo sát gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) cho thấy hơn 70% người được hỏi nhận định tham nhũng đã tồi tệ hơn trong ba năm qua, trong khi chỉ 5% cho rằng có một số cải thiện.

(Theo RT)