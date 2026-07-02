Sĩ quan Nga học cách vận hành đầu máy tàu hỏa để làm gì?

Theo kế hoạch, các học viên quân sự Nga sẽ được đào tạo về điều khiển đầu máy xe lửa trong các tình huống khẩn cấp.

Các sĩ quan Nga sẽ được học cách vận hành đầu máy tàu hỏa.

Ứng phó với những thách thức mới

Theo Izvestia, Học viện Quân sự Đường sắt và Thông tin Quân sự Nga có kế hoạch mở rộng chương trình giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan. Một khóa học mới về vận hành các loại đầu máy xe lửa khác nhau đang được lên kế hoạch đưa vào chương trình.

Khóa học sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành. Học viên sẽ học về thiết kế đầu máy xe lửa trước, sau đó hoàn thành khóa huấn luyện thực hành với vai trò kỹ sư phụ tá. Sau khi hoàn thành khóa học, họ sẽ có khả năng vận hành tất cả các loại đầu máy xe lửa chính được sử dụng ở Nga.

Khóa học mới sẽ giúp các sĩ quan hiểu rõ hơn về những đặc thù trong vận hành toa xe lửa, Đại tá Alexander Perendzhiev, phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga, nhận định.

Theo truyền thống, binh lính đường sắt chủ yếu gắn liền với công tác xây dựng, vận chuyển hàng hóa và khôi phục đường ray. Tuy nhiên, điều kiện hiện đại đòi hỏi phải mở rộng phạm vi nhiệm vụ của họ, chuyên gia giải thích.

Alexander Perendzhiev nhấn mạnh: "Việc đưa kỹ năng vận hành đầu máy xe lửa vào chương trình giảng dạy là một phản ứng trước những thách thức mới."

Sự cố giao thông

Chuyên gia này lưu ý việc phát triển ngành học mới được thúc đẩy bởi việc nghiên cứu các sự kiện thực tế, đặc biệt là vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào chuyến tàu chở khách Moscow-Simferopol hồi đầu tháng 6/2026.

"Trước nguy cơ bị tấn công từ trên không, một đoàn tàu đang đứng yên vừa là mục tiêu dễ bị tấn công, vừa là nguyên nhân gây tắc nghẽn giao thông có thể làm tê liệt giao thông tại một đoạn đường hoặc ga giao nhau quan trọng", Alexander Perendzhiev giải thích.

Trong những tình huống như vậy, một sĩ quan đường sắt tại hiện trường, dù là chỉ huy đại đội hay trung đội, phải có khả năng kiểm soát đoàn tàu.

Điều này sẽ cho phép họ tự điều khiển đoàn tàu đến khu vực an toàn như đến nhà ga hoặc đường ray phụ gần nhất để cứu thiết bị và nhân viên, đồng thời ngăn ngừa một vụ va chạm khác, chuyên gia giải thích.

Alexander Perendzhiev lưu ý một đơn vị có thể có từ 5 đến 6 nhân viên, tạo ra một lực lượng dự bị đủ để thay thế những lái tàu bị mất khả năng kiểm soát ở những khu vực nguy hiểm.

"Đối với kẻ thù, tất cả các cơ sở liên quan đến hậu cần của chúng ta đều nằm trong danh sách mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Nhiều tuyến đường sắt chạy gần chiến tuyến. Để hoạt động trong hoàn cảnh khó khăn, việc có lực lượng dự bị là rất cần thiết và tốt nhất là nên bao gồm cả quân nhân. Điều này sẽ cho phép chúng ta giải quyết các nhiệm vụ quan trọng nhanh hơn", chuyên gia Perendzhiev cho biết thêm.

Các sĩ quan tương lai hiện nay được yêu cầu phải huấn luyện kỹ năng xếp dỡ ô tô, xe bọc thép và các loại xe chuyên dụng lên tàu hỏa. Họ phải có khả năng xếp dỡ xe tăng, xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe quân sự khác lên các toa chở hàng, kể cả ngoài chiến trường.

Nhưng trong thực tế hiện đại, một sĩ quan đường sắt không còn là chuyên gia gói gọn trong việc xây dựng đường ray hoặc vận chuyển thiết bị và hàng hóa quân sự nữa.

"Những kỹ năng mới này sẽ giúp những người này trở thành chỉ huy đa năng, không chỉ có khả năng thiết lập hoặc khôi phục dịch vụ đường sắt và đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn và không bị gián đoạn, mà còn có thể ứng phó một cách thành thạo với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào", Alexander Perendzhiev kết luận.

Tàu hỏa bọc thép đấu với máy bay không người lái

Quân khu 2 của Nga đã chứng minh tầm quan trọng đặc biệt của hệ thống giao thông đường sắt và sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ hệ thống này.

Báo Izvestia đưa tin binh sĩ đường sắt đang tích cực luyện tập kỹ năng chống máy bay không người lái trong một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhiều loại vũ khí được sử dụng để tiêu diệt máy bay không người lái, bao gồm súng cá nhân và súng nòng trơn thông thường, cũng như các bệ pháo phòng không được gắn trên các đoàn tàu bọc thép đặc biệt.

Hệ thống tác chiến điện tử (EW) cũng được sử dụng, cho phép đối phó hiệu quả với các mối đe dọa từ kẻ thù. Việc huấn luyện chống UAV được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên có kinh nghiệm chiến đấu.

Điều này đảm bảo chất lượng huấn luyện cao cho nhân viên, những người được học cách sử dụng cả các phương pháp truyền thống và công nghệ mới nhất để bảo vệ các tuyến đường sắt và cơ sở hạ tầng.

Các đoàn tàu bọc thép đặc biệt, như: Volga, Amur, Baikal và Yenisei, hoạt động trong khu vực chiến sự đặc biệt. Chúng được trang bị vũ khí mạnh mẽ, bao gồm súng cối, xe chiến đấu bộ binh và súng máy hạng nặng, cho phép chúng bảo vệ hiệu quả các tuyến đường sắt khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Các chuyên gia Nga nhấn mạnh tầm quan trọng của đường sắt như một trong những huyết mạch tiếp tế chính cho quân đội.

Việc bảo vệ đáng tin cậy các tuyến đường liên lạc này rất quan trọng đối với việc hoàn thành thành công các nhiệm vụ chiến đấu và đảm bảo vị trí của các đơn vị trên tiền tuyến.

Khôi phục và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường sắt là nhiệm vụ chính của binh lính đường sắt.