Showbiz Việt có 1 cô gái là ngoại lệ của Huỳnh Hiểu Minh, đẹp đến mức khuấy đảo truyền thông xứ Trung

Không ít nghệ sĩ Việt từng được truyền thông quốc tế chú ý trong những năm gần đây, từ các liên hoan phim, sự kiện thời trang cho đến những sân chơi giải trí quy mô tầm cỡ. Thế nhưng, nếu nói về mức độ tạo hiệu ứng liên tục và bền bỉ tại thị trường Trung Quốc, Chi Pu có lẽ là cái tên hiếm hoi duy trì được sức nóng trong thời gian dài.

Kể từ cột mốc Đạp Gió , tên tuổi của Chi Pu tại xứ tỷ dân không chỉ dừng lại ở mức tò mò hay nhất thời. Nữ nghệ sĩ dần xuất hiện dày hơn trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, được truyền thông nhắc đến với tần suất cao hơn, đồng thời mở rộng mối quan hệ với nhiều gương mặt đình đám của Cbiz. Trong số đó, mối quan hệ giữa Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh đặc biệt gây chú ý.

Chi Pu rất được lòng sao Trung, trong số đó có Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: NVCC

Mối quan hệ giữa Chi Pu và Huỳnh Hiểu Minh được thể hiện rõ nét qua hàng loạt chi tiết suốt thời gian nữ nghệ sĩ tham gia Đạp Gió tại Trung Quốc. Trong vai trò host, Huỳnh Hiểu Minh không ít lần dành cho Chi Pu sự quan tâm và động viên đặc biệt.

Một trong những phân đoạn từng gây xôn xao cộng đồng người hâm mộ là cảnh gặp mặt đầu tiên của Chi Pu và nam diễn viên đình đám. Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng có tên Chi Pu cùng dòng chữ "xin chào", tiếp đón đại diện Việt Nam cực thân thiện.

Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục thể hiện sự ủng hộ khi chia sẻ hình ảnh các "tỷ tỷ" trong chương trình và có cả Chi Pu. Nam thần Cbiz gửi lời khích lệ nữ nghệ sĩ Việt: " Chi Pu xinh đẹp rạng rỡ. Đã đến đây rồi, em chỉ cần tận hưởng cảm giác 'đạp gió rẽ sóng' trong hành trình này là được".

Huỳnh Hiểu Minh dành nhiều sự khích lệ cho Chi Pu khi cô tham gia chương trình Đạp Gió. Ảnh: Đạp Gió 2023

Không dừng lại ở chương trình truyền hình, cả hai còn tái ngộ trên sân khấu Xuân Vãn của Đài Hồ Nam với màn song ca Rainbow Smile được dàn dựng hoành tráng. Song song đó, Chi Pu cũng chính thức ra mắt ca khúc Finding You phiên bản tiếng Trung, đánh dấu bước tiến rõ rệt vào thị trường showbiz xứ tỷ dân.

Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục có động thái ủng hộ khi chia sẻ MV này trên Weibo cá nhân với hơn 60 triệu người theo dõi, kêu gọi khán giả cổ vũ cho sản phẩm mới của Chi Pu. Dù chỉ là một dòng chia sẻ ngắn gọn, nhưng sự quan tâm từ đàn anh đình đám đủ để cho thấy mối quan hệ thân thiết và sự trân trọng mà anh dành cho nữ nghệ sĩ Việt.

Huỳnh Hiểu Minh công khai ủng hộ Chi Pu khi cô ra sản phẩm mới. Ảnh: Weibo nhân vật

Không chỉ có mối quan hệ với nhiều sao đình đám, Chi Pu còn là nghệ sĩ Việt được truyền thông Trung Quốc ưu ái. Trang Sina từng dành cho Chi Pu danh xưng "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam", thậm chí khẳng định nhan sắc của cô có phần nổi bật hơn cả Triệu Lệ Dĩnh - ngôi sao hạng A đình đám Cbiz. Trong khi đó, Sohu hay Elle China cũng lần lượt gọi Chi Pu là "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" hay "mỹ nhân số 1 Việt Nam".

Điểm khiến truyền thông Hoa ngữ đặc biệt chú ý chính là gương mặt hài hòa, đôi mắt to sáng cùng đường nét nhẹ nhàng mang đến cảm giác vừa trong trẻo vừa gợi cảm. Không chỉ vậy, vóc dáng cân đối và phong thái tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng giúp Chi Pu được xem như hình mẫu nhan sắc hợp gu châu Á.

Ở thời điểm hiện tại, Chi Pu hoạt động song song tại Việt Nam và Trung Quốc, xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, game show, quảng cáo lẫn sự kiện giải trí lớn. Không chỉ ca hát và diễn xuất, cô còn phát triển kinh doanh.