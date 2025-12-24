Vợ Ưng Hoàng Phúc viết gần 300 chữ giãi bày về chồng

Thời gian gần đây, Ưng Hoàng Phúc liên tục được nhắc tên trên mạng nhưng gắn với những ồn ào, tranh cãi. Trước nhiều luồng dư luận phức tạp, vợ nam ca sĩ - người mẫu Võ Kim Cương đã đăng tải một dòng trạng thái dài gần 300 chữ, giãi bày suy nghĩ về chồng và cách đối diện với thị phi.

Vợ chồng người mẫu Kim Cương - ca sĩ Ưng Hoàng Phúc

Cô viết: "Cương biết sống trên đời không thể làm hài lòng hết với tất cả mọi người… Đặc biệt như chồng Cương là người của công chúng, đa phần những gì mọi người thấy trên Facebook hay truyền thông chỉ là một lát cắt rất nhỏ, không thể hiểu hết được chiều sâu trong tâm của anh, ranh giới, đúng, sai, thương ghét đôi khi mong manh như sợi tóc.

Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin bủa vây mỗi ngày, chỉ cần một lời nói thiếu chánh niệm, một dòng tin chưa kịp hiểu tường tận cũng đủ làm lòng người dao động và hiểu lầm nhau. Bản chất con người lại dễ bị cuốn theo đố kỵ, ích kỷ, tham, sân, giận, nên nếu không tỉnh thức, tâm mình rất dễ mệt mỏi.

Nên Cương mong mọi người học cách thương bản thân mình nhiều hơn và thấu hiểu người khác nhiều hơn. Mỗi chúng ta ai cũng có Phật tánh và lòng từ, chỉ cần mình chịu nuôi dưỡng thì nó sẽ lớn dần theo năm tháng.

Cương chia sẻ một mẹo rất nhỏ nhưng hiệu quả: Khi trong tâm chợt khởi lên cảm giác không thích hay ghét ai đó, Cương bấm bỏ follow liền. Không nhìn thấy thì không bị kéo tâm, không bị khởi thêm phiền não. Giữ cho tâm được yên, lòng được nhẹ ,đó chính là cách yêu thương và bảo vệ chính mình giữa cuộc đời nhiều xáo động này. Biết ơn đời và cảm ơn tất cả sự đồng hành ấy!".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với Võ Kim Cương, cho rằng đây là cách phản hồi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trước những sóng gió dư luận mà gia đình cô đang đối mặt.

Ưng Hoàng Phúc từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt đầu những năm 2000, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và nhiều bản hit gắn liền với thanh xuân của khán giả. Sau nhiều biến cố sức khỏe và thăng trầm sự nghiệp, anh chọn cuộc sống gia đình kín tiếng hơn, tập trung cho vợ con và các hoạt động nghệ thuật phù hợp.