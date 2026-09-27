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Showbiz Thái Lan tê liệt

Tú Oanh
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Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok và vùng phụ cận ngập sâu, giao thông gián đoạn, kéo theo hàng loạt chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc và hoạt động nghệ thuật phải hoãn hoặc thay đổi lịch.

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo Bangkok và các tỉnh lân cận có mưa lớn đến rất lớn từ ngày 24 - 27/9. Đến ngày 26/9, nhiều tuyến đường tại thủ đô ngập sâu. Một số khu vực ghi nhận nước dâng 10-20 cm, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo The Nation, ngày 26/9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt ký lệnh mở rộng phạm vi được xác định là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai do lũ lụt từ 3 lên toàn bộ 50 quận của thủ đô.

Tình trạng thảm họa chóng tác động đến ngành giải trí. Thai Hyper đưa tin ngày 26/9, chương trình CH3 Bangkok Aerobic 2026 của đài Channel 3 được thông báo hoãn do mưa lớn kéo dài. Ban tổ chức cho biết lịch mới sẽ được công bố sau.

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Thông báo hoãn CH3 Bangkok Aerobic 2026 do ngập lụt.

Một số sự kiện dành cho người hâm mộ thần tượng cũng phải thay đổi kế hoạch. Theo Thai Hyper, chương trình tốt nghiệp của nữ thần tượng Punch Sumomo, dự kiến diễn ra ngày 26/9 tại trung tâm mua sắm Donki Mall Thonglor, không thể diễn ra đúng lịch trình. Các sự kiện của công ty giải trí Catsolute, A Lot Of Tone và CGM48 cũng bị hủy hoặc dời lịch do ảnh hưởng của mưa lớn và ngập đường.

Kế hoạch ca sĩ Ryall Kachabandit xuất hiện tại sự kiện Aroi Sam Mae Tak-Su-Hai ngày 26/9 cũng được dời sang ngày 5/10. Ban tổ chức cho biết quyết định nhằm bảo đảm an toàn cho nghệ sĩ và ê-kíp trong bối cảnh việc di chuyển gặp khó khăn. Họp báo quảng bá phim Murder in The Kitchen được lên lịch ngày 28/9, nhưng bị hoãn vô thời hạn.

Chung tình trạng, nữ diễn viên Kimberley Anne Woltemas cho biết đoàn phim của cô phải dừng quay tại khu vực Liap Duan - Ram Inthra vì nước tràn vào. Nữ diễn viên cùng ê-kíp hỗ trợ đưa chó ra khỏi khu vực ngập.

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Buổi quay phim của nữ diễn viên Kimberley Anne Woltemas phải dừng lại vì ngập lụt. Ảnh: IG.

Bangkok còn có nhiều hoạt động nghệ thuật quốc tế diễn ra trong thời gian này. Bangkok International Film Festival 2026 kéo dài từ ngày 13 - 27/9, với các buổi chiếu tại nhiều địa điểm trong thành phố. Lịch chiếu ngày 26 và 27/9 vẫn giữ nguyên trên hệ thống chính thức của liên hoan.

Theo các thông báo được công bố, việc hoãn hoặc hủy nhiều sự kiện chủ yếu liên quan đến điều kiện thời tiết, tình trạng ngập úng và khó khăn trong việc di chuyển của nghệ sĩ, khán giả và ê-kíp.

Dự báo của Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy Bangkok và vùng phụ cận tiếp tục có nguy cơ mưa lớn đến ngày 27/9.

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