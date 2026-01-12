Showbiz có mỹ nhân bị chê làm ca sĩ mà chưa từng hát live tốt, giọng hát như đổi lấy chân của nàng tiên cá

Màn trình diễn live gần đây của Huh Yunjin tại GDA 2026 đang trở thành tâm điểm tranh cãi mới trên các diễn đàn Hàn Quốc. Sau khi đoạn clip ghi lại phần thể hiện của Huh Yunjin tại Golden Disc Awards 2026 được lan truyền, phản ứng của Knet nhanh chóng bùng nổ. Nhiều bình luận cho rằng nữ ca sĩ hát chênh phô, lệch tông ngay từ những nốt đầu, thậm chí bị so sánh với việc "bắt chước người hát dở trong show hài".

Màn trình diễn gây tranh cãi của Huh Yunjin tại GDA 2026

Một bộ phận khán giả thẳng thắn nhận xét rằng đây không còn là vấn đề cảm xúc hay chọn bài khó, mà là lỗi kỹ thuật cơ bản khi không giữ được cao độ ổn định. Việc Yunjin hát run, nhấn nhá mạnh và "diễn sâu" lại càng khiến tranh cãi thêm gay gắt, bởi với nhiều người, phần nghe không thuyết phục thì mọi biểu cảm sân khấu đều trở nên gượng ép.

Giọng hát run rẩy

và biểu cảm sân khấu của Huh Yunjin bị Knet chê cười

Trên các cộng đồng và diễn đàn âm nhạc, hàng nghìn bình luận cho rằng Yunjin chưa từng có một sân khấu live thực sự tốt kể từ khi debut, dù cô được giới thiệu là main vocal nhóm. Cụm từ "hát live đã tiến bộ" bị nghi ngờ là sản phẩm của truyền thông định hướng, khi thực tế nữ ca sĩ vẫn lặp lại những lỗi thanh nhạc quen thuộc. Không ít ý kiến đặt câu hỏi: liệu LE SSERAFIM có thực sự sở hữu một main vocal đúng nghĩa hay không.

Phản ứng Knet:

- Căng thật đấy. Chưa từng một lần thấy hát live tốt. Hát tone gì vậy?

- Đây chỉ là bài hát khó hát đúng cảm xúc (vì bài gốc quá kinh điển), chứ còn giai điệu bài này quá dễ, vậy mà ca sĩ hát còn không đúng tone nên toang luôn. Bài này mà để lead vocal hay main vocal của nhóm khác hát thì dễ ăn lắm. Bảo bất tài thì là kêu người ta bình luận ác ý?

- Dở thật sự... Biết là fan muốn nói những lời tốt đẹp trong phần bình luận, nhưng em này hát còn không đúng tone, thế mà fan cũng thốt ra được những câu kiểu "Tôi thấy ổn mà? Bash vô lý thế?"

- Đọc bình luận thấy khen ổn làm mình cứ nghĩ nhóm này lại dính tranh cãi vô cớ, nhưng ổn chỗ nào hả trời. Như kiểu đang bắt chước một người hát dở trong show hài kịch vậy.- Còn không thuộc bài hả?

- Có đúng là ca sĩ không thế.

- Đây là điều tôi muốn nói từ lâu rồi, nhưng phong cách hát của cô này kỳ cục quá. Run lẩy bẩy. Từ đợt Coachella đã bị chê nát nước mà sao không sửa đi? Mọi người hãy tự xem video rồi đánh giá nhé. Hầu hết ý kiến đều cho rằng em này là main vocal nhưng hát còn không đúng tone thì sợ quá. Hóa ra 'hát live đã tiến bộ' toàn là chiêu trò media play.

- Hát như đổi giọng lấy đôi chân của nàng tiên cá, rất khó nghe.

Huh Yunjin sinh năm 2001 tại Seoul, lớn lên ở New York. Thời điểm được giới thiệu là thành viên LE SSERAFIM, Huh Yunjin được kỳ vọng là nhân tố sáng giá của thế hệ idol mới: có nền tảng học hát bài bản, từng tiếp xúc với Opera và sở hữu chất giọng dày, vang. Trước khi debut, nữ ca sĩ tham gia Produce 48, dù dừng chân sớm nhưng đã bộc lộ thế mạnh thanh nhạc.

Hoạt động càng lâu, Huh Yunjin càng vướng tranh cãi (ảnh: Instagram)

Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, Yunjin nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh nghệ sĩ có tư duy sáng tạo, tham gia viết lời và sáng tác, đồng thời phát hành các ca khúc solo mang màu sắc cá nhân. Nhưng, hoạt động càng lâu, Huh Yunjin càng vướng tranh cãi.

LE SSERAFIM bị chỉ trích nặng nề vì lỗ hổng hát live, giọng ca chính Huh Yunjin cũng không khá khẩm hơn (ảnh: X)

Cú sốc thực sự đến vào tháng 4/2024, khi LE SSERAFIM lần đầu đứng trên sân khấu Coachella. LE SSERAFIM bị chỉ trích nặng nề vì lỗ hổng hát live, giọng ca chính Huh Yunjin cũng không khá khẩm hơn. Hệ quả của Coachella không chỉ dừng ở một sân khấu gây tranh cãi. Danh tiếng của LE SSERAFIM và Yunjin tuột dốc, kéo theo sự hoài nghi với toàn bộ nhóm nhạc thuộc hệ thống HYBE.

Mỗi lần Yunjin cất giọng, dư luận vẫn theo dõi với tâm thế soi xét nhiều hơn là thưởng thức (ảnh: X)

Sau Coachella 2024, LE SSERAFIM nỗ lực lấy lại hình ảnh bằng các đợt comeback liên tiếp và chú trọng hơn vào những sân khấu encore hát live. Dù vậy, hiệu ứng truyền thông không còn bùng nổ như trước, và mỗi lần Yunjin cất giọng, dư luận vẫn theo dõi với tâm thế soi xét nhiều hơn là thưởng thức. Màn trình diễn tại GDA 2026 một lần nữa khiến tranh luận bùng nổ.