Showbiz có mỹ nam 15 tuổi đã giành huy chương bạc châu Á, nay là đại sứ tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh

Đầu năm 2026, Park Sunghoon trở thành tâm điểm truyền thông khi được bổ nhiệm làm Đại sứ truyền thông của Ủy ban Thể thao & Olympic Hàn Quốc và đảm nhận vai trò người rước đuốc tại Milano Cortina 2026 Winter Olympics. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt khi một nghệ sĩ Kpop tham gia hoạt động chính thức của Thế vận hội mùa đông, trước đó, chỉ có Jin của BTS từng thực hiện nghi thức rước đuốc tại Olympic Paris 2024.

(Ảnh: X)

Trong chặng cuối của Olympic Torch Relay diễn ra ngày 5-6/2/2026 tại Milan (Ý), Sunghoon cầm ngọn lửa biểu tượng di chuyển qua khu vực trung tâm thành phố, trong đó có tuyến đường gần ga Bolivar, trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả quốc tế và người hâm mộ. Khoảnh khắc ấy mang tính biểu tượng khi một cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật được trực tiếp chạm tay vào ngọn lửa đại diện cho tinh thần hòa bình, đoàn kết và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Trước thềm lễ khai mạc ngày 6/2, anh chia sẻ rằng đây từng là giấc mơ lớn nhất thời niên thiếu - giấc mơ đứng tại Olympic với tư cách vận động viên và nay được “hoàn thành” theo một cách khác đầy tự hào.

Sunghoon cầm ngọn lửa biểu tượng:

Không dừng lại ở nghi thức rước đuốc, Sunghoon còn tham dự lễ khai mạc và các hoạt động cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc, góp phần lan tỏa thông điệp gắn kết giữa thể thao và văn hóa đại chúng. Sự xuất hiện của anh được truyền thông quốc tế ghi nhận tích cực. Nhiều nền tảng tin tức thể thao và giải trí nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi một cựu tuyển thủ trẻ quay trở lại Olympic với vai trò đại sứ. The New York Times nhận xét anh “thu hút đám đông ở bất kỳ nơi nào xuất hiện”, trong khi tờ La Repubblica (Ý) mô tả hình ảnh Sunghoon rước đuốc giữa vòng vây người hâm mộ quốc tế như một minh chứng cho sức lan tỏa toàn cầu của Kpop. Tạp chí ELLE cũng đánh giá cao phong thái thanh lịch và hình ảnh phù hợp với tinh thần Olympic mà anh thể hiện tại sự kiện.

Sự xuất hiện của anh:

Được biết, trước khi theo đuổi con đường âm nhạc, Sunghoon từng có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực trượt băng nghệ thuật, giành huy chương bạc nội dung đơn nam trẻ tại Asian Open Figure Skating Trophy các năm 2016 và 2017, đồng thời vô địch hạng mục novice tại Lombardia Trophy mùa 2015-2016 và tham gia hệ thống ISU Junior Grand Prix. Quãng thời gian rèn luyện nghiêm túc ấy góp phần hình thành nên hình ảnh một nghệ sĩ kỷ luật và bền bỉ khi anh chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí.

Bước ngoặt đến vào năm 2020 khi anh tham gia chương trình sống còn I-LAND và giành suất ra mắt trong đội hình ENHYPEN. Nhóm chính thức debut với mini album BORDER : DAY ONE và nhanh chóng khẳng định vị thế thế hệ Kpop mới. Qua các album BORDER : CARNIVAL, DIMENSION : DILEMMA, MANIFESTO : DAY 1, DARK BLOOD và ORANGE BLOOD, ENHYPEN liên tục ghi nhận doanh số ấn tượng, nhiều lần góp mặt trên Billboard 200 và mở rộng tour diễn toàn cầu. Những ca khúc như Drunk-Dazed, FEVER, Polaroid Love hay Bite Me giúp nhóm xây dựng cộng đồng người hâm mộ ENGENE rộng khắp.

(Ảnh: X)

Trong ENHYPEN, Sunghoon được xem là một trong những thành viên nổi bật nhờ khí chất điềm tĩnh và hình ảnh sang trọng đặc trưng. Nam thần tươgnj đảm nhiệm vai trò lead dancer và vocalist, gây ấn tượng với những đường nét vũ đạo gọn gàng, biểu cảm tinh tế cùng thần thái cuốn hút trên sân khấu. Chất giọng trầm ấm, ổn định giúp anh tạo điểm nhấn trong nhiều ca khúc của nhóm, đặc biệt ở những đoạn cần chiều sâu cảm xúc. Ngoài hoạt động âm nhạc, anh còn từng đảm nhận vai trò MC của Music Bank, qua đó củng cố hình ảnh một idol đa năng và chuyên nghiệp.