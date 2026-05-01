Showbiz có đại mỹ nhân bị mù một mắt, nể nhất là cách biến nghịch cảnh thành điểm mạnh thăng hạng nhan sắc

Trong trailer concept cho album phòng thu thứ 2 Lemonade vừa được tung ra, Ningning trở thành cái tên gây chú ý nhất với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Nữ idol sinh năm 2002 xuất hiện trong tông đen chủ đạo, mái tóc che một bên mắt, lớp makeup mắt khói sắc lạnh cùng thần thái phản diện đậm chất cyberpunk. Không chỉ khoe vóc dáng nổi bật, Ningning còn khiến mạng xã hội bàn tán vì visual ngày càng cá tính và khác biệt so với hình tượng trước đây.

Ningning trong trailer album mới

Tạo hình đậm chất phản diện gây chú ý

Mái tóc che một bên mắt của Ningning gây chú ý, nhiều người tò mò về ẩn ý đằng sau hình ảnh mới táo bạo này. Nhưng với các fan aespa, không khó để biết được lý do đằng sau việc Ningning luôn được tạo hình đặc biệt phần mắt. Trong hàng loạt concept gần đây của aespa, Ningning thường là thành viên được tạo điểm nhấn bằng tóc mái phủ mắt phải, makeup bất đối xứng hoặc hiệu ứng ánh nhìn khác biệt so với các thành viên còn lại. Điều khiến công chúng bất ngờ là phía sau chi tiết tưởng như chỉ mang tính thời trang ấy lại liên quan đến tình trạng sức khỏe của nữ thần tượng.

Ningning bị mất thị lực mắt phải, rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh, đặc biệt là đèn flash

Ningning từng tiết lộ cô mất thị lực ở mắt phải, gần như không nhìn thấy gì. Chính vì vậy, nữ idol nhạy cảm với ánh sáng cường độ mạnh, phải đeo kính râm hoặc dùng tóc, tay để che phần mắt phải trong nhiều khoảnh khắc đời thường. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi suốt thời gian dài hoạt động, Ningning gần như không để tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng trình diễn trên sân khấu.

Ningning và layout gây bão thời quảng bá Armageddon với điểm nhấn là che một bên mắt bằng phụ kiện kim loại

Trang điểm mắt 2 màu

Tiếp tục che mắt ở era Rich Man

Điều được nhắc đến nhiều hơn cả là cách ê-kíp aespa khéo léo biến đặc điểm này thành một phần trong thế giới concept và “lore” của nhóm. Trong hệ thống câu chuyện giả tưởng mà aespa xây dựng, đôi mắt mang màu sắc khác nhau của Ningning tượng trưng cho ranh giới giữa thực tại và ảo giác. Mắt đỏ đại diện cho thế giới thực, còn mắt xanh liên kết với Black Mamba và không gian ảo. Ở era Armageddon , nhân vật của Ningning thậm chí còn xuất hiện với tình tiết bị bọ cạp sư tử đốt vào mắt phải. Chi tiết này vô tình tạo ra sự liên kết giữa cốt truyện hư cấu và thực tế ngoài đời bị mất thị lực mắt phải của nữ idol.

Ningning và visual "thần thánh", gần như không thể biết được tình trạng bệnh nếu không tiết lộ

Chính sự kết nối này khiến công chúng đánh giá cao cách SM Entertainment xử lý hình ảnh cho Ningning. Thay vì biến bệnh tình thành điều phải che giấu, công ty lại đưa nó vào concept một cách tự nhiên, biến thành dấu ấn nhận diện riêng cho thành viên người Trung Quốc. Từ chi tiết mang tính bất lợi về sức khỏe, Ningning dần sở hữu hình tượng visual bí ẩn, sắc lạnh và nổi bật nhất nhì Gen 4.

Ningning, tên thật là Ninh Nghệ Trác, sinh ngày 23/10/2002 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trước khi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, cô từng tham gia nhiều chương trình tìm kiếm tài năng như China's Got Talent hay Let's Sing Kids. Năm 2016, cô gia nhập SM Entertainment và được giới thiệu trong dự án SM Rookies.

Ningning chính thức debut cùng aespa vào năm 2020 với ca khúc Black Mamba

Sau nhiều năm đào tạo, Ningning chính thức debut cùng aespa vào năm 2020 với ca khúc Black Mamba. Ngay từ thời điểm ra mắt, nữ idol đã nhanh chóng gây chú ý nhờ chất giọng khàn đặc trưng, âm vực rộng cùng khả năng hát live ổn định. Cùng aespa, cô góp phần tạo nên loạt thành tích lớn của K-pop những năm gần đây. Các ca khúc như Next Level, Savage, Supernova, Whiplash,... trở thành hit quốc dân, giúp aespa thiết lập hàng loạt kỷ lục nhạc số. Nhóm cũng liên tục mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu với các tour diễn tại Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, đồng thời được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế.

Ningning không còn chỉ được biết đến như main vocal của aespa mà đã trở thành biểu tượng thời trang và làm đẹp mới của Kpop

Đến năm 2026, Ningning không còn chỉ được biết đến như main vocal của aespa mà đã trở thành biểu tượng thời trang và làm đẹp mới của Kpop. Tháng 4/2026, cô chính thức trở thành Đại sứ Toàn cầu của Gucci, gia nhập hàng ngũ những gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu châu Á.

Phong cách makeup mắt khói quyến rũ của Ningning thậm chí còn tạo thành xu hướng “Sultry Makeup” trên mạng xã hội, kéo theo hàng triệu video học trang điểm lấy cảm hứng từ nữ idol. Đầu năm 2026, Ningning tiếp tục gây sốt khi chuyển sang hình tượng trưởng thành và sắc sảo hơn hẳn giai đoạn debut. Phong cách của Ningning hiện tại thiên về sự cá tính, mạnh mẽ mà vẫn nữ tính, cuốn hút rất riêng.

Ảnh: X/IG