Showbiz có 3 mỹ nhân visual như tiên hạ phàm: Xuất hiện là hot, cần bảo tồn nhan sắc này ngay

Showbiz có không ít mỹ nhân nổi bật, nhưng để hội tụ đủ cả nhan sắc, thần thái lẫn sức hút mỗi lần xuất hiện đều “gây bão” thì không phải ai cũng làm được. Mới đây, cộng đồng mạng một lần nữa phải trầm trồ trước khoảnh khắc chung khung hình của bộ ba Momo - Mina - Sana, ba thành viên nổi bật của TWICE.

Trong đoạn video được chia sẻ, visual của cả ba gần như bừng sáng toàn bộ khung hình. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cũng không cần hiệu ứng phức tạp, cả ba vẫn nổi bật nhờ đường nét gương mặt hài hòa cùng thần thái tự tin, rạng rỡ. Điều khiến người xem thích thú là mỗi thành viên lại mang một sắc thái khác biệt: Mina thanh tao, sang trọng, Sana ngọt ngào nhưng đầy cuốn hút, còn Momo lại nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo pha chút quyến rũ. Ba màu sắc riêng biệt hòa quyện tạo nên tổng thể hoàn hảo, khiến nhiều người ví von bộ ba như “tiên nữ hạ phàm”.

Không ngoài dự đoán, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận chỉ sau thời gian ngắn đăng tải. Người hâm mộ liên tục để lại những lời khen “visual không có thật”, thậm chí có ý kiến hài hước cho rằng đây là dàn visual “đẹp đến mức cần bảo tồn” của Kpop.

Momo, Mina và Sana cùng debut năm 2015 dưới trướng JYP Entertainment với tư cách thành viên TWICE. Ngay từ những ngày đầu, nhóm đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những girlgroup hàng đầu Kpop với loạt bản hit đình đám như Cheer Up, TT, Fancy, Feel Special… Sự kết hợp giữa âm nhạc bắt tai, concept đa dạng và đội hình đồng đều đã giúp TWICE khẳng định vị thế suốt nhiều năm.

Bên cạnh hoạt động chung, năm 2023, ba thành viên thành lập nhóm nhỏ MISAMO, tập trung phát triển tại thị trường Nhật Bản. Không chỉ gây chú ý vì danh tiếng sẵn có, MISAMO nhanh chóng khẳng định vị thế bằng thành tích cụ thể. Mini album Masterpiece ra mắt cùng năm đã đứng đầu Oricon Daily Album Chart nhiều ngày liên tiếp, ghi nhận doanh số tuần đầu thuộc nhóm cao nhất năm đối với nghệ sĩ nữ tại Nhật. Album cũng đạt vị trí #1 iTunes tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ca khúc chủ đề Do Not Touch dẫn đầu các bảng xếp hạng real-time như Line Music, định hình hình ảnh trưởng thành, sang trọng cho bộ ba.

Đà thành công được nối dài với HAUTE COUTURE (2024), khi album này được chứng nhận Platinum tại Nhật Bản sau khi vượt mốc 250.000 bản phân phối. Các ca khúc như Identity, New Look tiếp tục ghi nhận lượng streaming ấn tượng. Đến năm 2026, album phòng thu đầu tiên PLAY giúp MISAMO thống trị Oricon Weekly Album Ranking và Billboard Japan Top Album Sales, trong khi bài hát chủ đề Confetti duy trì thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số. Những con số này cho thấy nhóm nhỏ không chỉ hoạt động mang tính thử nghiệm, mà thực sự xây dựng được chỗ đứng vững chắc.

Ở từng cá nhân, mỗi người cũng sở hữu dấu ấn riêng. Momo dần trở thành biểu tượng hình thể của Kpop thế hệ 3 với vóc dáng nổi bật và phong thái trình diễn cuốn hút, song vẫn giữ được hình ảnh phù hợp với định hướng chung. Sana duy trì sức hút bền bỉ trên các bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế: năm 2023 cô lọt Top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới, tiếp tục giữ thứ hạng cao trong các năm sau và có 9 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách từ 2017 đến nay. Trong khi đó, Mina được đánh giá là một trong những visual nổi bật nhất của TWICE nhờ diện mạo mỹ miều, khí chất thanh lịch và phong thái điềm tĩnh.

Hiện tại, bộ ba vẫn duy trì lịch trình hoạt động song song giữa TWICE và MISAMO, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc, lễ trao giải và chiến dịch quảng bá lớn tại Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Momo - Mina - Sana không chỉ giữ vững phong độ nhan sắc mà còn chứng minh được sự trưởng thành trong âm nhạc và hình ảnh.