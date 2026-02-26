Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi nghĩ hình như mình là yêu quái chứ không bình thường"

Đàm Vĩnh Hưng mới đây khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải một status dài chia sẻ về guồng quay công việc dày đặc của mình.

Trên trang cá nhân, anh tự nhận: " Tự thiết nghĩ hình như mình là yêu quái chứ không bình thường... Đi hát, mở quán, đưa rước con đi học, ru con ngủ, tuyển nhân viên, duyệt mẫu mã bao bì mới, ly mới cho tiệm cà phê cà pháo, chuẩn bị chỉnh sửa tiệm lại, xin phép xây dựng nhà, cho tháo dỡ 3 tầng nhà, làm việc trực tiếp từng hạng mục, nguyên vật liệu, hệ thống thiết bị vệ sinh của toàn bộ ngôi nhà!".

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lịch trình làm việc dày đặc của mình

Dòng chia sẻ hài hước nhưng cũng phần nào phản ánh cuộc sống bận rộn của nam ca sĩ ở tuổi ngoài 50. Không chỉ duy trì lịch diễn, Mr. Đàm còn kinh doanh, chăm sóc con trai và tự tay quản lý nhiều dự án cá nhân. Những năm gần đây, anh thường xuyên xuất hiện với vai trò doanh nhân, đầu tư vào nhiều công ty giải trí, nhà hàng và lĩnh vực khác.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt từ đầu thập niên 2000. Anh từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn và được khán giả gọi là "ông hoàng nhạc Việt". Sự nghiệp của anh gắn liền với các liveshow hoành tráng, phong cách biểu diễn cầu kỳ và khả năng làm mới nhạc xưa. Không chỉ ca hát, Mr. Đàm còn làm huấn luyện viên truyền hình, sản xuất âm nhạc, kinh doanh và đầu tư.

Hiện tại, Mr Đàm rất bận rộn

Ngoài sự nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng còn dành nhiều thời gian chăm sóc con trai. Anh từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm cha và cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng để lo cho con. Gần đây, nam ca sĩ còn bán căn biệt thự trăm tỷ đã gắn bó với mình 17 năm đề xây nhà mới to đẹp gần trường học của con, để bé thuận tiện đi học.