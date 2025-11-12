Show có Đức Phúc, Noo Phước Thịnh đột ngột bị hủy

Ban tổ chức chương trình Em đồng ý của Đức Phúc cùng ca sĩ khách mời Noo Phước Thịnh thông báo hủy lịch diễn ngày 15/11. Theo đó, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức lại vào đầu năm 2026 nhưng chưa có thời điểm cụ thể.

"Vì lý do bất khả kháng, nhằm đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe nghệ sĩ, mini show Em đồng ý của Đức Phúc cùng khách mời Noo Phước Thịnh, dự kiến diễn ra ngày 15/11 sẽ được dời sang năm 2026", ban tổ chức chương trình thông báo.

Ban tổ chức khẳng định khi được tổ chức lại chương trình sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ và được đầu tư kỹ lưỡng hơn nhằm mang đến cho khán giả một đêm thật trọn vẹn.

Show diễn của Đức Phúc và khách mời Noo Phước Thịnh đột ngột bị hủy.

Đại diện ban tổ chức cho biết hoàn tiền cho khán giả đã mua vé. Cụ thể, vé sẽ được hoàn tiền thông qua hệ thống bán vé Ticketbox. "Chương trình dự kiến trở lại vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2026 và giữ nguyên dàn nghệ sĩ biểu diễn. Hiện tại chúng tôi tiếp tục làm việc với nghệ sĩ để chốt lại lịch biểu diễn và sớm công bố tới khán giả", đại diện ban tổ chức show thông tin với Tiền Phong .

Việc ban tổ chức thông báo hủy show đột ngột đang nhận phản ứng từ khán giả. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp. "Mình đi xem nhiều chương trình rồi nhưng nói thật ban tổ chức này khá tệ. Xin phép không mua vé các chương trình của bên này dù đó là ca sĩ bản thân mình rất yêu quý", "Mình chi khoảng 5 triệu đồng để trả chi phí di chuyển, lưu trú như vé máy bay, khách sạn, xe ra điểm tổ chức... (chưa tính tiền vé). Ban tổ chức đền bù thế nào cho mình? Mình không hài lòng với cách tổ chức thế này. Nói hủy là hủy"... là những bình luận của khán giả về thông báo của ban tổ chức show.

Đến nay, ca sĩ Đức Phúc và Noo Phước Thịnh chưa lên tiếng sau thông báo của ban tổ chức chương trình.