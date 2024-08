Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Văn Phong và Nguyễn Văn Diệu (cùng sinh năm 1999; ở thôn Thử Hòa, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, vào tháng 6/2023, Đào Văn Phong, thuê tài khoản ứng dụng tài xế công nghệ chuyên giao hàng của anh Đ (sinh năm 2000; ở tỉnh Hà Nam) để hành nghề shipper.

Khoảng 11h ngày 29/6/2024, Phong nhận được đơn đặt giao hàng từ hãng, yêu cầu giao từ địa chỉ 32K Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm đến 475 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên.

Khi đến nhận hàng là một balo màu hồng đi kèm một túi nylon màu đen từ nhân viên cửa hàng bán máy tính, Phong nảy lòng tham không bấm nút xác nhận đã nhận hàng trên ứng dụng, trực tiếp hủy đơn hàng. Đồng thời trong khi điều khiển xe máy đến khu vực phố Hàng Bông, mở túi nylon và phát hiện bên trong là một chiếc máy tính xách tay Macbook cùng một số linh kiện máy tính, đối tượng đã gọi điện thoại cho bạn cùng phòng trọ là Nguyễn Văn Diệu biết.

Sau đó, Phong rủ Diệu cùng về quê ở Hà Nam để bán số hàng hóa này và Diệu đồng ý. Trên đường về, Diệu hỏi nếu bán được nhiều tiền thì Phong chia cho vài trăm nghìn đồng và được bạn đồng ý.

Cùng lúc đó, khoảng 12h45 ngày 29/6, sau khi bị cửa hàng gọi điện khiếu nại, anh Đ. đã gọi qua ứng dụng Zalo hỏi Phong lý do hủy đơn hàng nhưng vẫn lấy hàng, Phong trả lời không nhận và tắt máy. Khi về đến nhà Diệu ở thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Phong đi tìm nơi bán hàng hóa nhưng không thành công nên tối cùng ngày đã quay lại nhà Diệu.

Ngày 30/6, Phong và Diệu bàn nhau đưa số tài sản ra Hà Nội bán vì ở quê không ai mua. Trưa 1/7/2024, anh Đ. tiếp tục gọi cho Diệu, nhờ nhắn với Phong trả lại tài sản vì hành vi của Phong đã khiến bản thân mình bị Công an phường Cửa Đông mời lên làm việc.

Ngày 2/7, Phong mang theo số tài sản chiếm đoạt được đến trụ sở Công an phường Cửa Đông đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Ngày 3/7, Nguyễn Văn Diệu đến trụ sở Công an phường Cửa Đông làm việc và khai nhận sự việc trùng khớp với lời khai của Phong, khẳng định không bàn bạc hay tham gia vào việc chiếm đoạt hàng hóa, nhưng có đề nghị chia tiền nếu bán được tài sản.

Căn cứ chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng và những người có liên quan, Công an phường Cửa Đông xác định, hành vi của Đào Văn Phong phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Diệu phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.