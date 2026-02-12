Shipper thông báo nghỉ Tết, cả cõi mạng "gia trưởng": Anh không được phép!!!

Tuần cao điểm cận Tết luôn là thời điểm shipper được "réo tên" nhiều nhất trên mạng xã hội. Từ những cuộc gọi giao hàng dồn dập đến khoảnh khắc xuất hiện trước cửa nhà với đủ loại đơn sắm sửa cuối năm, shipper gần như trở thành nhân vật quyền lực nhất nhì dịp lễ Tết.

Và trong những ngày gần đây, khi không khí mua sắm tăng nhiệt từng giờ, bên cạnh loạt bài đăng mừng rỡ vì kịp nhận hàng cuối năm, các clip xoay quanh chuyện shipper chuẩn bị nghỉ Tết cũng đang viral mạnh mẽ. Dù biết content mang nội dung vui vẻ và mang tính giải trí, nhưng thông tin shipper nghỉ giao hàng Tết vẫn đủ khiến cả cõi mạng thấp thỏm bồn chồn. Cả năm làm việc không ai hay, thế mà cứ đến Tết là dân tình lại rần rần "níu kéo" các shipper. Thậm chí nhiều chị em còn bật "chế độ gia trưởng", quyết không cho shipper nghỉ nếu chưa nhận được hàng Tết. Không thể phủ nhận, những ngày này, bất cứ nội dung nào liên quan đến shipper cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trên TikTok, các clip shipper thông báo nghỉ Tết thu hút cả trăm nghìn lượt xem, cả cõi mạng thi nhau "níu kéo"

Ở phần bình luận dưới các bài đăng shipper thông báo nghỉ Tết, dân tình lập tức tràn vào "khoe chiến tích" đơn hàng cuối năm. Người thì đặt sát nút nhưng vẫn đầy niềm tin sẽ kịp nhận trước giao thừa, người lại cho biết còn cả chục đơn đang trên đường vận chuyển. Không khí vừa hồi hộp vừa hài hước, ai cũng nửa đùa nửa thật "gia trưởng" tuyên bố chưa cho shipper nghỉ Tết lúc này.