Clip kẻ cướp vàng vứt áo khoác, nhảy xuống vườn dừa trốn: Diễn biến không ngờ sau 6 giờ gây án

Camera an ninh ở tiệm vàng K.C 2 (đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM) đã ghi lại một phần diễn biến vụ cướp vàng gây xôn xao tối 11/2. Cụ thể vào thời điểm này, một nam thanh niên cao khoảng 1,7m, đội nón rộng vành, đeo khẩu trang kín mít bước vào, vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ tiệm đưa cho xem chiếc nhẫn vàng 24K (2 chỉ), đối tượng bất ngờ siết chặt nhẫn trong tay, quay lưng lao nhanh ra cửa trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm vàng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng điều tra, cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực cùng hơn 50 đồng chí lực lượng ANTT cơ sở tổ chức truy xét nóng, phong tỏa các hướng tẩu thoát.





Báo Người Lao Động thông tin đối tượng có thủ đoạn khá tinh vi nhằm qua mắt công an. Từ hệ thống camera an ninh được trích xuất, hành trình tháo chạy của đối tượng được lộ diện. Sau khi rời tiệm vàng, người này vứt bỏ áo khoác và nón để đánh lạc hướng, chạy vào khu vực bãi xe ô tô, trèo tường nhảy xuống vườn dừa, băng qua nhà dân rồi tìm đường thoát về hướng tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng gây ra vụ cướp được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, thường trú ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh). Báo Công an thành phố HCM thông tin, chưa đầy 6 giờ kể từ thời điểm gây án, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang mang bán số vàng cướp được, đồng thời sử dụng trái phép chất ma túy cùng 2 đối tượng khác.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tang vật được thu hồi đầy đủ, đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.