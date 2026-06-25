Vụ shipper đánh cô gái sau khi chờ lâu dưới nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội: Công an vào cuộc xác minh, MXH tranh cãi vì điều này

Bực tức vì phải chờ đợi khách hàng giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, một tài xế công nghệ tại Hà Nội đã lao vào hành hung, kéo lê cô gái trẻ dã man trên phố khiến lực lượng công an phải lập tức vào cuộc điều tra, triệu tập đối tượng ngay trong sáng nay.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 25/6, mạng xã hội lan truyền clip kèm thông tin một nữ khách hàng bị người giao đồ ăn hành hung tại phường Láng, Hà Nội.

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra ngày 23/6 tại khu vực số 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Người đăng tải cho biết, một nữ khách hàng đặt đồ ăn và đã thanh toán trước. Khi đến nơi, shipper gọi điện 2 cuộc nhưng khách không nghe máy do không để ý điện thoại. Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và gần 10 phút sau xuống nhận đồ.

Clip ghi lại hiện trường sự việc

Tuy nhiên, khi hai bên gặp nhau, người giao hàng được cho là đã chửi bới vì phải gọi nhiều lần. Sau đó, người này bị tố cố tình hoàn thành đơn hàng trên ứng dụng nhưng không giao đồ ăn cho khách.

Khi nữ khách hàng nói sẽ phản ánh sự việc lên tổng đài, shipper tiếp tục có lời lẽ gay gắt. Theo bài đăng, khi nạn nhân đi lên, người này đã đuổi theo, túm tóc, kéo lê nữ khách hàng dưới đường và đánh vào mặt nhiều lần. Hình ảnh từ camera an ninh được chia sẻ cho thấy sự việc xảy ra trên vỉa hè, thu hút sự chú ý của một số người xung quanh.

Sau khi đoạn clip lan truyền, vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến lên án hành vi hành hung của shipper, cho rằng dù xảy ra mâu thuẫn hay bất đồng trong quá trình giao nhận hàng hóa thì việc sử dụng bạo lực đối với khách hàng là không thể chấp nhận và cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng cho rằng nếu thông tin được chia sẻ là chính xác, việc khách hàng không nghe điện thoại, để người giao hàng phải chờ đợi dưới trời nắng nóng đỉnh điểm và trong thời gian dài cũng là hành vi chưa phù hợp. Nhiều người cho rằng quá trình giao nhận hàng sẽ thuận lợi hơn nếu cả hai bên chủ động phối hợp, giữ thái độ bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau.

"Nếu đúng là khách không nghe điện thoại và để shipper chờ khá lâu thì cũng nên rút kinh nghiệm, đặc biệt trời nắng nóng như này, các bạn shipper cũng vất vả và khó chịu hơn. Nhưng thế nào đi nữa thì đánh người là không thể chấp nhận được."

"Shipper vất vả thật, nhất là trời Hà Nội còn đang vào đợt nắng gay gắt, gặp khách không nghe máy nhiều lần rất bực. Tuy nhiên bực đến đâu cũng không có quyền dùng bạo lực với người khác."

"Cả hai bên đều nên tôn trọng nhau. Khách nên chú ý điện thoại khi đặt đồ ăn, còn shipper phải giữ bình tĩnh để giải quyết mâu thuẫn."

Liên quan đến sự việc, báo An ninh thủ đô cho hay, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, trong sáng cùng ngày Công an phường Láng, Hà Nội đã chủ động khẩn trương vào cuộc xác minh thông tin, làm rõ sự việc.

Bước đầu, lực lượng Công an phường đã rà soát, xác minh và xác định được shipper là N.H.Y (SN 2005, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).

Trong sáng 25/6, Công an phường Láng đã mời người này về trụ sở để làm việc, cùng với đó, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh và mời người liên quan đến trụ sở để làm rõ.