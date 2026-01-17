Shipper giao tới 2kg vàng ròng, trị giá hơn 4 tỷ đồng, người phụ nữ lập tức báo cảnh sát vào cuộc: "Tôi rất lo sợ"

Vào ngày 19/12/2024, chị Lý - một phụ nữ ở thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã nhận được gói hàng mình đợi bấy lâu. Tuy nhiên, khi mở hàng và nhìn thấy nhìn hàng được gói trong đó, chị không khỏi ngỡ ngàng và hoang mang.

“Ôi trời! Bao nhiêu vàng thế này! Có khi nào là lừa đảo không vậy?”

2 thỏi vàng chị Lý nhận được

Chiếc nhẫn vàng mà chị Lý đặt mua lại biến thành hai thanh vàng sáng bóng và một túi nhỏ chứa đồ trang sức vàng. Thấy quá nhiều vàng như vậy, chị lập tức hoang mang và nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, nên đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

“Khi nhận gói hàng, tôi cảm thấy nó rất nặng, mở ra mới thấy bên trong lại có nhiều vàng đến vậy, nên tôi thật sự rất hoảng sợ.” chị Lý lo lắng chia sẻ.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát địa phương lập tức có mặt tại hiện trường. Theo thông tin từ cảnh sát, trước đó chị Lý đã kết bạn Wechat với một chủ cửa hàng bán vàng ở Hàng Châu. Gần đây, chị Lý quyết định đặt mua online một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ tại cửa hàng đó.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện tổng số vàng trong gói hàng lên tới 2 kg, bao gồm cả vàng miếng và trang sức, kèm theo các giấy chứng nhận xác thực, với tổng giá trị ước tính hơn 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng - tại thời điểm đó). Do số lượng lớn, chị Lý lập tức liên hệ với cửa hàng để làm rõ sự việc.

Qua trao đổi, chủ tiệm vàng xác nhận rằng đây hoàn toàn không phải lừa đảo, chỉ là một sơ suất trong quá trình gửi hàng. Phía cửa hàng đã dán nhầm mã vận đơn, dẫn đến việc gửi nhầm địa chỉ.

Dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, cảnh sát đã niêm phong và tạm giữ gói hàng, đồng thời thông báo cho chủ tiệm vàng đến trụ sở đội điều tra hình sự để nhận lại số vàng.

“Nếu chị Lý không chủ động báo cho tôi biết là đã gửi nhầm, tôi cũng không hề hay biết. Thật sự rất cảm ơn chị!” – chủ tiệm vàng xúc động nói. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của chị Lý, người này đã đến cơ quan công an và nhận lại số vàng 2kg đó.

Cảnh sát cũng nhắc nhở chủ tiệm rằng, đối với các mặt hàng giá trị cao như vàng, cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đi. Nếu xảy ra sai sót và không tìm lại được, thiệt hại sẽ vô cùng lớn.

Đây cũng là bài học cho những người thường xuyên mua sắm trực tuyến. Những năm gần đây, các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi và đa dạng. Khi nhận được kiện hàng bất thường, người mua không nên vội vàng nhận mà cần kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Baidu