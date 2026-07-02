Shipper giao hàng vào buổi trưa gặp bữa cơm, hành động lọt vào camera "không viral đời không nể"

Đặc quyền của shipper ruột là đây chứ đâu!

Đa số mọi người thường nghĩ mối quan hệ giữa shipper và khách hàng chỉ gói gọn trong vài phút giao - nhận hàng. Thế nhưng với những người giao hàng quen một khu vực suốt nhiều năm, sự gắn bó đôi khi còn nhiều hơn thế. Có người được mời ly nước, có người ghé nghỉ trưa và cũng có những vị khách quen đến mức bước vào nhà chẳng còn ngại ngùng như người lạ.

Mới đây, một đoạn clip trích từ camera an ninh của một cửa hàng tạp hóa ở Đồng Tháp đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem vì khoảnh khắc khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa thích thú.

Shipper còn tự nhiên hơn ở nhà nữa (Nguồn: @h.nauu)

Theo đoạn camera được chia sẻ, vợ chồng chủ cửa hàng đang ngồi ăn cơm, bên cạnh là shipper xới cơm vào bát tô đựng trứng chiên. Sau đó shipper thản nhiên ngồi xuống ăn cùng gia đình.

Khung cảnh diễn ra hết sức tự nhiên khiến nhiều người xem không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí còn tưởng nam shipper là người thân trong nhà.

Đoạn video sau khi đăng tải nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Không ít người bật cười trước sự thoải mái của nam shipper, trong khi số khác tò mò không hiểu vì sao anh có thể tự nhiên như vậy.

Ngay dưới phần bình luận, chủ nhà và cũng là người đăng clip đã lên tiếng giải thích. Theo chia sẻ, gia đình đã nhiều lần mời nam shipper vào ăn cơm nhưng anh đều từ chối. Đến lần này, anh mới chịu ngồi lại dùng bữa.

Chủ quán cũng cho biết cả hai bên đã quen biết từ rất lâu. "Nhà em với anh này rất thân luôn" , cô viết. Thậm chí, những lúc shipper giao hàng không kịp, bố của cô còn chủ động xuống kho hỗ trợ chở hàng giúp. Mối quan hệ giữa hai bên đã kéo dài khoảng 2 năm nên việc nam shipper tự nhiên như người trong nhà cũng không còn là điều lạ.

Ngoài ra, chủ cửa hàng cũng tiết lộ phần lời thoại trong video chỉ được lồng tiếng để tăng tính hài hước, còn thực tế mọi người đều rất thân thiết với nhau.

Cư dân mạng cũng chia sẻ những câu chuyện khó tin nhưng có thật về các shipper ruột của mình. Ngoài chuyện ăn uống cùng chủ nhà, một số shipper còn phụ giúp luôn khách hàng việc nhà, vượt xa mối quan hệ xã giao.

“Shipper nhà tôi tới là mẹ tôi kêu vô uống nước, ăn trái cây, có hôm còn nằm võng ngủ luôn”, “Shipper chỗ em còn vào nhà phụ phơi quần áo”, "Ông shipper nhà tôi bữa vô ăn cơm xong còn bắt tôi mua nước ngọt cho ổng”, “Tôi và shipper ngồi ăn bánh tráng trộn và ‘nấu xói’ thiên hạ”, “Có bữa ông shipper vô nhà ngủ nhờ một giấc rồi mới đi giao tiếp”, “Hôm đó shipper vào giao hàng, thấy chị mình xinh quá nên xin số. Giờ hai người yêu nhau, từ shipper thành luôn anh rể”,.. . là một số bình luận từ dân tình.