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Shipper giao hàng trễ 2 tiếng, người phụ nữ bàng hoàng khi biết đối phương đã tử vong trên đường

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Malaysia khi một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện đau lòng về người giao hàng của cô.

Một bài đăng gần đây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khi một người phụ nữ ở Malaysia chia sẻ về một sự việc khiến cô và nhiều người khác đều cảm thấy đau lòng.

Trên nền tảng Threads, cô Fathin (@fathinaleya) kể lại rằng cô đã chờ đợi đơn hàng của mình suốt 2 tiếng đồng hồ, trong khi vị trí của người giao hàng trên ứng dụng vẫn không hề thay đổi.

Trong một bức ảnh được chia sẻ kèm theo bài viết, Fathin cho thấy cô đã gửi nhiều tin nhắn cho người giao hàng nhưng không nhận được phản hồi.

Vì cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, bạn của cô đã quyết định gọi điện cho người giao hàng. Tuy nhiên, một người khác đã bắt máy và thông báo rằng người giao hàng đó vừa gặp tai nạn giao thông và đã không qua khỏi ngay tại hiện trường.

Shipper giao hàng trễ 2 tiếng, người phụ nữ bàng hoàng khi biết đối phương đã tử vong trên đường - Ảnh 1.

Shipper của cô Fathin đã gặp tai nạn và qua đời trong khi giao hàng cho cô.

"Mọi người ơi, tôi đã đợi người giao hàng này suốt 2 tiếng đồng hồ. Tôi bắt đầu thắc mắc tại sao anh ấy không trả lời và vị trí cũng không di chuyển. Sau đó, bạn tôi gọi điện thì có người khác bắt máy.

Họ cho biết người giao hàng đã gặp tai nạn và qua đời tại chỗ. Nếu ai quen biết anh ấy, xin hãy liên hệ; hiện gia đình đang tìm kiếm người thân của anh ấy," cô viết.

Shipper giao hàng trễ 2 tiếng, người phụ nữ bàng hoàng khi biết đối phương đã tử vong trên đường - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong khi đó, tại phần bình luận, một người phụ nữ tự nhận là vị hôn thê của nạn nhân đã xác nhận câu chuyện và kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho anh.

"Đó là vị hôn phu của tôi. Tôi mong mọi người hãy cùng đọc chương Al-Fatihah (trong Kinh Quran) để cầu nguyện cho anh ấy."

Chia sẻ với tờ WORLD OF BUZZ, cô Fathin bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự việc này và nhắn nhủ các tài xế giao hàng không nên vội vã khi làm việc mà phải ưu tiên vấn đề an toàn.

"Gửi đến tất cả các tài xế giao hàng, xin đừng lái xe quá nhanh hay vội vàng hoàn thành đơn hàng. Còn với khách hàng, xin đừng tức giận nếu các tài xế đến trễ. Dù sao thì họ cũng đang làm việc trên đường phố mà," cô nói.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)

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shipper

giao hàng

tử vong

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