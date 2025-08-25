Shipper giao đồ ăn thành “người hùng” nhờ phát hiện chiếc gối máu cứu cô gái mắc kẹt 30 giờ

Một vụ việc kỳ lạ nhưng đầy cảm động đã xảy ra ngày 12/8 tại thành phố Leshan, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một chiếc gối dính đầy máu với dòng chữ “110 625” viết bằng máu – dấu hiệu số cứu hộ quốc gia đã vô tình rơi xuống con đường, đánh dấu sự chuyển biến trong một cuộc giải cứu giữa sự sống và cái chết.

Vào buổi chiều hôm ấy, một nam sinh viên đại học họ Trương đang làm nhân viên giao đồ ăn trong kỳ nghỉ hè tình cờ nhìn thấy chiếc gối trắng vương vãi bên lề đường thuộc khu dân cư. Mất hơn 30 giờ không có thức ăn, không có nước và bị nhốt trong phòng ngủ, cô gái họ Chu đã dùng chính máu của mình để viết số “110 625”, rồi quăng chiếc gối xuống dưới như một tín hiệu cầu cứu. Nhìn thấy vết máu loang đỏ và con số kỳ lạ, anh Trương lập tức gọi cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và nhờ một nhân viên khách sạn gần đó nhận diện loại gối – họ từng sử dụng mẫu gối tương tự. Qua đó, lực lượng chức năng xác định căn hộ ở tòa 6, tầng 25 của một toà nhà liền kề. Trong quá trình tiếp cận, họ nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt từ bên trong phòng ngủ. Khi phá cửa vào, lực lượng cứu hộ phát hiện cô Chu, mệt mỏi và nửa mê nửa tỉnh, với ngón tay vẫn dính máu.

Sau khi được giải cứu, cô kể với cảnh sát rằng hôm trước, cô đến dọn phòng sau khi khách cũ rời đi. Khi đang trong phòng ngủ, một cơn gió mạnh đã vô tình sập cửa lại, khiến cô bị nhốt bên trong. Cô để điện thoại ở phòng khách, không thể gọi người giúp đỡ. Không có thức ăn, không nước uống, cô cố gắng đập cửa để cầu cứu nhưng không ai phát hiện. Gần 30 giờ sau, trong tuyệt vọng, cô cắn vào ngón tay mình để lấy máu, viết dòng chữ “110” và “625” lên chiếc gối rồi ném xuống sau hi vọng ai đó nhìn thấy sẽ gọi cứu hộ.

May mắn thay, chiếc gối rơi đúng vào tầm mắt của anh Trương, và nhờ đó mà tín hiệu cứu hộ được truyền đi kịp thời. Cô Chu sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện đang hồi phục sức khỏe.

Câu chuyện ngay lập tức thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng Trung Quốc. Họ khen ngợi hành động nhanh trí của anh Trương, gọi anh là “người giao hàng cứu người”, đồng thời cũng đặt câu hỏi về tính an toàn trong các căn hộ khi không có phương án dự phòng.

Phía nền tảng giao đồ ăn nơi anh Trương đang làm việc cũng có động thái ghi nhận hành động nhân văn này bằng cách thưởng 2.000 nhân dân tệ (khoảng 280 USD - khoảng 1 triệu đồng) cho anh.

Vụ việc đặt ra nhiều vấn đề: từ an toàn cá nhân trong các căn hộ trọ cao tầng, cách thức thiết kế đảm bảo khẩn cấp, cho đến việc giảm thiểu rủi ro khi người dân bị nhốt trong không gian kín mà không có phương tiện liên lạc. Ngành dịch vụ giao hàng và chủ nhà trọ cần lưu tâm hơn nữa để tránh những trường hợp nguy hiểm tương tự trong tương lai.

Theo SCMP