Shipper được khách "bo" hơn 3 tỷ đồng nhờ xử lý đơn hàng có tâm dù đã 21h41, gọi mãi mà khách không nhấc máy

Mới đây, trên TikTok, một câu chuyện do chính người nhận hàng - chủ nhà có tên Katey Ann đăng tải trên kênh TikTok cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trong bài đăng của mình, Katey Ann chia sẻ (tạm dịch): “Khi Domino’s hết Diet Coke, nhưng anh shipper vẫn ghé cửa hàng mua giúp bạn cho bằng được. Tối nay bạn đã làm hơn cả mong đợi, cảm ơn rất nhiều! Thế giới này cần nhiều người như bạn hơn nữa. Chúc bạn sắp đến ngày nghỉ hưu thật vui!”.

Câu chuyện hiện đang nhận về nhiều sự quan tâm. Ảnh cắt từ clip.

Đính kèm là đoạn video trích xuất từ camera trước cửa nhà, ghi lại khoảnh khắc nam shipper đến giao hàng vào lúc 21h41 tối 27/3.

Hiện, clip này đã thu về gần 4 triệu lượt xem.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Đông đảo cư dân mạng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của người giao hàng. Không ít ý kiến cho rằng, đây không phải điều ai cũng sẵn sàng làm, từ việc tự bỏ tiền túi mua thêm sản phẩm cho khách, xử lý tình huống linh hoạt khi không liên lạc được, cho đến việc vẫn hoàn thành trọn vẹn đơn hàng.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Dan Simpson (68 tuổi), một nhân viên giao hàng tại thành phố Boise, bang Idaho (Mỹ). Trong ca làm ngày 27/3, ông nhận đơn pizza kèm nước ngọt từ khách hàng Brian Wilson. Tuy nhiên, cửa hàng lại hết loại Coca không đường mà khách đã đặt.

Không liên lạc được với khách hàng để hỏi ý kiến, ông Simpson quyết định tự bỏ tiền túi, sang cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai chai nước loại 2 lít để thay thế, sau đó tiếp tục hoàn tất đơn hàng.

Khi đến giao hàng, người đàn ông cũng nói rõ câu chuyện với khách hàng. Ảnh cut từ clip.

Với ông, đó chỉ là một hành động nhỏ, “tiện tay làm giúp” trong công việc thường ngày. Thế nhưng, với vợ chồng Brian Wilson, ý nghĩa của hành động này lại lớn hơn nhiều. Họ cho biết cả hai đều bị suy giảm thị lực, việc ra ngoài mua sắm, đặc biệt vào buổi tối không hề đơn giản . “Với người khác có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với chúng tôi, đó là sự khác biệt rất lớn”, ông Wilson chia sẻ.

Chính bởi kích trước nghĩa cử này, gia đình khách hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, đồng thời kêu gọi quyên góp để hỗ trợ nam shipper lớn tuổi, người đang chuẩn bị nghỉ hưu nhưng chưa có đủ tích lũy tài chính.

Hiệu ứng lan tỏa vượt ngoài dự đoán.

Tính đến ngày 13/4, tức sau khoảng hai tuần, chiến dịch đã ghi nhận hơn 8.000 lượt ủng hộ, với tổng số tiền quyên góp gần chạm mốc 164.011 USD (tương đương hơn 3,8 tỷ đồng). Con số này vẫn đang không ngừng tăng lên. Truyền thông nước ngoài đang tiếp tục chia sẻ về câu chuyện này.

Trước sự hỗ trợ dồn dập từ cộng đồng, ông Simpson không giấu được sự bất ngờ.

Hiện tại, ban ngày ông làm việc tại Sở Nông nghiệp bang Idaho, buổi tối tiếp tục giao pizza để tăng thu nhập. Dù làm việc chăm chỉ, ông vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy cho tuổi già.

Chia sẻ về hành động của mình, ông Simpson cho biết ông luôn cố gắng giúp đỡ người khác khi có thể, bởi hiểu rõ cảm giác khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Câu chuyện về nam shipper 68 tuổi không chỉ gây xúc động bởi một hành động tử tế giản dị, mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những giá trị tích cực trong xã hội hiện đại, nơi một nghĩa cử nhỏ cũng có thể tạo nên thay đổi lớn.

Nguồn: TikTok, KAKE News