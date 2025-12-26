Shipper bị bỏng vì 2 ly trà nóng của Starbucks: Đòi bồi thường 1,3 nghìn tỷ đồng, phán quyết của tòa gây bất ngờ

Tháng 3/2025, vụ kiện đòi bồi thường với số tiền lên tới 50 triệu USD (khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng) của một shipper giao hàng, đã khiến cộng đồng xứ cờ hoa không khỏi xôn xao.

Nguyên đơn trong vụ kiện này là Michael Garcia, một shipper giao hàng làm việc cho nền tảng Postmates. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 8/2/2020, Garcia đến một cửa hàng Starbucks tại Los Angeles (Mỹ) để nhận đơn hàng gồm 3 cốc trà nóng cỡ Venti (size lớn).

Khi nhận đồ uống tại bàn dành cho shipper, anh được nhân viên Starbucks đưa cho một khay giấy đựng 3 cốc trà. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, một cốc trà đã rơi thẳng xuống người Garcia, đồng thời nắp của một cốc khác bật ra, khiến trà nóng đổ lên đùi.

Hậu quả của tai nạn này được phía luật sư của Garcia mô tả là đặc biệt nghiêm trọng. Garcia bị bỏng độ 3 ở đùi trong và bộ phận nhạy cảm, dẫn tới những tổn thương vĩnh viễn. Luật sư đại diện của anh - ông Nick Rowley cho biết trong thông cáo báo chí: Cuộc sống của Garcia "đã thay đổi mãi mãi" kể từ sau tai nạn. Theo ông Rowley, Garcia phải trải qua hai ca ghép da tại Trung tâm Bỏng Grossman, và cho đến nay, bất kỳ sự cọ xát nào ở vùng bị thương cũng đều gây đau đớn kéo dài.

Trong quá trình xét xử, đội ngũ luật sư của Garcia lập luận rằng nhân viên Starbucks đã không cố định cốc trà một cách an toàn trong khay đựng, dẫn đến việc đồ uống bị rơi khi giao cho khách. Một đoạn video do văn phòng luật của Rowley cung cấp cho thấy cảnh các nhân viên Starbucks chuẩn bị đồ uống, cũng như khoảnh khắc cốc trà đổ xuống người Garcia. Đoạn video này được trình trước tòa như một bằng chứng quan trọng nhằm chứng minh sự bất cẩn trong khâu phục vụ.

Khoảnh khắc chụp lại từ camera ngay trước khi vụ việc xảy ra (Ảnh: NBC News)

Bồi thẩm đoàn cuối cùng đã đứng về phía Garcia, đồng ý rằng cửa hàng Starbucks có lỗi trong vụ việc và đưa ra phán quyết: Starbucks phải bồi thường cho Garcia khoản tiền 50 triệu USD. Theo luật sư của Garcia, số tiền này không thể bù đắp hoàn toàn những tổn hại mà anh phải gánh chịu, nhưng là bước đi cần thiết để buộc Starbucks chịu trách nhiệm về việc coi nhẹ an toàn của khách hàng và đối tác giao hàng.

Phát biểu sau phán quyết, luật sư Nick Rowley nhấn mạnh: "Không có khoản tiền nào có thể xóa bỏ những tổn thương nghiêm trọng và vĩnh viễn mà Garcia phải chịu đựng. Tuy nhiên, phán quyết của bồi thẩm đoàn là một bước quan trọng để buộc Starbucks chịu trách nhiệm vì đã phớt lờ an toàn và không chấp nhận trách nhiệm đối với sai sót của mình".

Về phía Starbucks, tập đoàn này cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của tòa. Trong một tuyên bố chính thức, Starbucks bày tỏ sự cảm thông với Garcia nhưng không đồng tình với kết luận của bồi thẩm đoàn.

"Chúng tôi cảm thông với ông Garcia, nhưng chúng tôi không đồng ý với quyết định cho rằng Starbucks có lỗi trong sự việc này, và mức bồi thường như vậy là quá cao" - Đại diện Starbucks cho biết. Doanh nghiệp này cũng khẳng định họ "luôn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao nhất" tại tất cả các cửa hàng.

Vụ kiện của Garcia nhanh chóng được so sánh với vụ kiện cà phê McDonald's nổi tiếng vào đầu những năm 1990. Năm 1992, Stella Liebeck, khi đó 79 tuổi, bị bỏng nặng sau khi cà phê McDonald's đổ lên người. Dù thường bị công chúng nhắc tới như một vụ kiện "vô lý", các bằng chứng tại tòa khi đó cho thấy cà phê của McDonald's được phục vụ ở nhiệt độ cao hơn đáng kể so với nhiều nhà hàng khác.

Theo Luật Bồi thường Dân sự Mỹ, đã có ít nhất 700 trường hợp khách hàng bị bỏng do cà phê McDonald's trước khi vụ việc của Liebeck xảy ra, nhưng chuỗi đồ ăn nhanh này vẫn không thay đổi chính sách giữ nhiệt độ cà phê. Ban đầu, Liebeck chỉ yêu cầu McDonald's chi trả chi phí y tế, nhưng sau khi bị từ chối, bà mới quyết định khởi kiện. Bồi thẩm đoàn khi đó trao cho bà 2,7 triệu USD (khoảng 71 tỷ đồng) tiền bồi thường mang tính trừng phạt, dù sau đó thẩm phán đã giảm mức này và hai bên đạt được thỏa thuận ngoài tòa với số tiền không được công bố.

So với vụ McDonald's, vụ kiện của Michael Garcia cho thấy các doanh nghiệp lớn vẫn có thể đối mặt với những phán quyết đắt giá nếu bị xác định là coi nhẹ an toàn trong quá trình phục vụ. Đồng thời, nó cũng phản ánh những rủi ro tiềm ẩn mà lực lượng shipper - những người ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế giao hàng, phải đối mặt mỗi ngày.

(Nguồn: NBC News)