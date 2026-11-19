Shark Phú cho biết từng nhìn thấy cơ hội kiếm tiền lớn từ bất động sản nhưng quyết định dừng lại sau khi mua căn nhà thứ năm, để tập trung vào sản xuất vì muốn tạo ra giá trị thực chất.

Tại Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ Việt Nam do Hội Doanh Nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA) tổ chức, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, có những chia sẻ đáng chú ý về lựa chọn con đường kinh doanh của mình.

Vị doanh nhân tiết lộ từng có cơ hội tham gia thị trường bất động sản từ sớm và tin rằng nếu đi theo hướng này, bản thân có thể đã đạt được vị thế đáng kể.

"Tôi là người có khả năng dự báo khá chính xác. Nếu ngày đó lao vào bất động sản thì giờ chắc tôi cũng số má rồi", ông Phú nói.

Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse tại Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ Việt Nam ngày 15/5/2026 - Ảnh cắt từ clip

Theo lời kể của Chủ tịch Sunhouse, ông từng mua khá nhiều nhà từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, đến căn nhà thứ năm, ông quyết định dừng lại. Lý do không nằm ở việc nhận thấy thị trường hết cơ hội sinh lời, mà xuất phát từ một suy nghĩ khác về giá trị của việc sở hữu tài sản.

"Nhà thì bỏ không, trong khi rất nhiều người không có nhà ở. Tiền thì có lãi thật, lãi rất lớn, nhưng tôi thấy vô nghĩa. Nhiều tiền mà không tạo ra giá trị thì cuối cùng mình cũng không dùng được", ông chia sẻ.

Với ông Phú, việc tài sản tăng giá và đem lại khoản lợi nhuận lớn không phải là thước đo duy nhất cho thành công. Ông đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc kiếm được nhiều tiền nếu hoạt động kinh doanh không tạo ra thêm giá trị cho xã hội. Chính suy nghĩ này khiến ông lựa chọn tập trung vào lĩnh vực sản xuất, dù biết đây là con đường khó khăn hơn nhiều.

Quyết định đó cũng đồng nghĩa với việc ông phải bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt với các nhà sản xuất Trung Quốc. Theo ông Phú, doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang gặp một giới hạn nhất định về quy mô thị trường nội địa. Khi đã chiếm được thị phần đáng kể, việc tiếp tục tăng trưởng chỉ dựa vào sức mua trong nước trở nên khó khăn.

Ông dẫn ví dụ doanh số nội địa của Sunhouse từ năm 2020 đến nay chỉ tăng khoảng 5-7% mỗi năm. Theo vị doanh nhân, đây là một trong những lý do doanh nghiệp buộc phải tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài thay vì chỉ tập trung vào thị trường trong nước.

"Go Global không còn là lựa chọn nữa, mà là con đường bắt buộc nếu muốn tăng trưởng", ông nhấn mạnh.

Shark Phú không muốn đầu tư BĐS vì có lãi nhưng vô nghĩa - Ảnh trong chương trình Shark Tank Việt Nam

Tuy nhiên, hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới không dễ dàng. Ông Phú kể về trải nghiệm của Sunhouse khi nhận đơn hàng sản xuất lò chiên không dầu cho một tập đoàn gia dụng lớn tại Mỹ. Năm 2021, doanh nghiệp bán một chiếc lò chiên không dầu với giá 59 USD nhưng vẫn chịu lỗ.

Thách thức lớn nhất đến từ khả năng cạnh tranh về giá của các nhà sản xuất Trung Quốc. Theo ông, có thời điểm Sunhouse bán sản phẩm với giá 59 USD thì đối thủ Trung Quốc chỉ bán 49 USD. Khi Sunhouse giảm giá xuống 52 USD, đối thủ tiếp tục đưa giá xuống 46 USD. Khoảng cách giá thường xuyên duy trì ở mức 10-15%.

Sau nhiều năm cạnh tranh trực tiếp nhưng không đạt kết quả như mong muốn, ông Phú quyết định thay đổi cách tiếp cận. Thay vì tiếp tục đối đầu, Sunhouse lựa chọn hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc, cùng phân tích cấu trúc chi phí và chuỗi cung ứng để tìm phương án sản xuất tối ưu hơn.

"Cái gì rẻ nhất ở Việt Nam thì dùng Việt Nam, cái gì rẻ nhất ở Trung Quốc thì dùng Trung Quốc", ông nói về cách thức hợp tác.

Theo số liệu ông Phú chia sẻ tại diễn đàn, sau 5 năm thua lỗ liên tục, dự án lò chiên không dầu của Sunhouse bắt đầu có lãi trong năm 2026. Doanh thu nhà máy từ mức khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm đã tăng lên khoảng 2.500 tỷ đồng sau khi thay đổi chiến lược.

Theo ông, điều quan trọng nhất là sự bền bỉ. Ban đầu lỗ vì mình làm chưa bằng họ. Phải tìm mọi cách học năng suất lao động, định mức chi phí, cách vận hành của họ. Đầu tiên là làm giống họ, sau đó mới vượt họ.

“Không có gì người Trung Quốc làm được mà mình không làm được. Vấn đề là có đủ bền bỉ để học và giải quyết đến cùng hay không”, ông Phú nói.

Theo Hội Doanh Nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA)