Shark Hùng Anh đề xuất đại dự án 78.000 tỷ tại một tỉnh miền Trung, muốn làm siêu tổ hợp chưa từng có

Quang cảnh buổi làm việc (nguồn: UBND tỉnh Đắk Lắk).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, mới đây, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn BIN Corporation về đề xuất khảo sát, đầu tư tổ hợp dự án công nghệ cao và năng lượng tái tạo quy mô lớn trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hùng Anh – Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation đã trình bày kế hoạch nghiên cứu, khảo sát đầu tư “Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI – Năng lượng tái tạo – Đào tạo nhân lực công nghệ cao” tại xã Ea Súp và xã Ea Wer.

Dự án bao gồm các hạng mục chính như: trung tâm dữ liệu (Data Center) phục vụ AI và chuyển đổi số; hệ thống điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời kết hợp lưu trữ năng lượng); trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực AI, IT; cùng hạ tầng công nghệ số phục vụ doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Theo đề xuất, dự án tại khu vực xã Ea Súp có quy mô nghiên cứu khoảng 458,8 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 3 tỷ USD (tương đương khoảng 78.000 tỷ đồng). Tại xã Ea Wer, doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu triển khai dự án trên diện tích khoảng 299 ha.

Mô hình dự án Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI – Năng lượng tái tạo – Đào tạo nhân lực công nghệ cao của Tập đoàn BIN Corporation.

Ông Lê Hùng Anh cho biết, doanh nghiệp cam kết thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát đúng quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, đơn vị tự chủ 100% tài chính và sẵn sàng triển khai ngay các bước tiếp theo khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý tưởng đầu tư mang tính đột phá của BIN Corporation, đồng thời nhấn mạnh Đắk Lắk luôn hoan nghênh các nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, khảo sát vị trí phù hợp tại xã Ea Súp và xã Ea Wer theo đề xuất, để tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có trong đầu tư năng lượng sạch.

Đồng thời, Sở Tài chính được giao phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong việc rà soát các thủ tục liên quan đến đất đai, hạ tầng kỹ thuật; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi sát nội dung làm việc, đảm bảo đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình khảo sát và triển khai.

Bên cạnh đó, song song với quá trình nghiên cứu, khảo sát, nhà đầu tư cần làm rõ và chứng minh tính khả thi về kinh tế, công nghệ khi triển khai dự án; bảo đảm khi triển khai sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Vị trí triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Được biết, BIN Corporation là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại TP HCM. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản và công nghệ.

Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Ông được biết đến rộng rãi khi là một trong những “Shark” của chương trình Shark Tank Việt Nam.

Mới đây, doanh nghiệp của ông Lê Hùng Anh đã triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Cụ thể, dự án này do CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư - đây là doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation.

Dự án được khởi công ngày 19/12/2025, có quy mô 346 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.373 tỷ đồng, triển khai trên địa bàn hai xã Thăng Điền và Thăng Trường (TP Đà Nẵng). Theo chủ đầu tư, hiện doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng phân kỳ 1, phấn đấu hoàn thành hạ tầng trước tháng 7 năm nay, tạo điều kiện khởi công nhà máy đầu tiên.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ cao, sử dụng năng lượng tái tạo, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Cùng với các khu công nghiệp đang và sẽ triển khai trên địa bàn, dự án được kỳ vọng trở thành hạt nhân tăng trưởng mới phía Nam TP Đà Nẵng.