Shark Bình lỗi hay không lỗi?

Mới đây, một đoạn clip viral trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Shark Bình chơi pickleball khiến dân mạng bàn tán sôi nổi. Trong clip, Shark Bình phối hợp cùng đồng đội trong một pha bóng quyết định. Tuy nhiên sau cú đánh trả, người bạn cùng đội của anh bất ngờ bước lên khu vực "bếp" (khu vực cấm trước lưới), khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Lỗi hay không lỗi đây?".

Ngay bên trên clip, dòng chữ "Lỗi hay không lỗi?" càng khiến dân mạng tò mò và thi nhau tranh luận. Theo những người hiểu luật, tình huống này sẽ bị tính lỗi nếu xảy ra trong thi đấu chính thức, bởi luật pickleball quy định người chơi không được chạm chân vào khu vực "bếp" khi bóng chưa chạm đất. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, nếu đây chỉ là buổi tập luyện, giao lưu vui vẻ, thì chuyện này hoàn toàn không đáng để bắt lỗi quá gay gắt.

Đáng nói, chính Shark Bình cũng tự nhận pha bóng của mình "quá hay" mà không hề đề cập đến việc đồng đội đã giẫm bếp, phạm luật. Điều này khiến netizen càng tranh cãi. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện: "Trong luật thì là lỗi rồi, nhưng tập chơi thì thoải mái thôi!", "Công nhận Shark Bình đánh nhiệt tình, nhưng đồng đội giẫm vạch là thua đó nha!", "Xem clip mà thấy năng lượng thể thao của Shark Bình", "Lỗi rồi mà shark vẫn nhận hay mới tài", "Shark tự nhận hay cơ, còn không biết bên mình đã phạm lỗi"...

Trước đó, dân tình đã nhiều lần bắt gặp Shark Bình trên sân pickleball. Shark Bình cùng bà xã Phương Oanh cũng thường xuyên đi chơi pickleball và khoe khoảnh khắc tình tứ lên MXH.