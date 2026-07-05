Shark Bình đã giúp Mr Pips rửa 320 tỷ đồng như thế nào?

Tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 người đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam chuyển tiền vào ví Ngân lượng của Shark Bình với tổng số 318 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.



So với kết luận điều tra ban hành hồi tháng 3, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng. Số vụ lừa đảo bị xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.

Số bị can bị đề nghị truy tố cũng tăng mạnh từ 75 lên gần 200 người. Đáng chú ý trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng (Công ty Ngân Lượng), bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.

Ngoài ra còn có 2 nhân viên khác của Công ty Ngân lượng là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Kết luận điều tra bổ sung thể hiện, đầu năm 2020, Phó Đức Nam (lúc này là người đại diện của sàn GKFX tại Việt Nam) liên hệ với Trần Thị Thanh Tâm muốn thỏa thuận mức phí chiết khấu. Tâm báo cáo xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình và Bình giao Tâm chăm sóc khách hàng là sàn forex của GKFX.

Thời điểm đầu năm 2021, Phó Đức Nam xin giảm phí nạp, rút tiền cho các ví Ngân lượng của các sàn chứng khoán forex của mình nhưng Nguyễn Hòa Bình không đồng ý.

Trong quá trình hoạt động, Nam tiếp tục thành lập thêm nhiều sàn giao dịch như DK Trade, ASX, ACX và Sea Investing, đồng thời thông báo để hệ thống thanh toán của Ngân Lượng tiếp tục kết nối.

Cơ quan điều tra cho rằng từ thời điểm đó, bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Ngân Lượng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình nhà đầu tư nạp tiền vào các sàn.

Đến tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn forex của Phó Đức Nam.

Nhân viên đã báo cáo cho ông Nguyễn Hòa Bình nội dung trên. Lúc này, mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam vi phạm pháp luật nhưng Shark Bình đã chỉ đạo hai nhân viên Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví Ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.

Mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhân viên Công ty Ngân Lượng còn chụp lại nội dung công văn gửi cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa dữ liệu.

Theo kết luận điều tra, sau khi phía Mr Pips chỉnh sửa số liệu giao dịch, các tài liệu sẽ được chuyển ngược lại Công ty Ngân Lượng để hoàn thiện công văn trả lời. Trước khi phát hành, các văn bản đều được trình ông Bình xem xét, rồi mới chuyển cho tổng giám đốc Công ty Ngân Lượng ký với tư cách người đại diện pháp luật.

Cơ quan điều tra cho rằng việc này nhằm che giấu hoạt động của các ví thanh toán thực tế, gây khó khăn cho quá trình xác minh dòng tiền của người bị hại.

Kết quả điều tra bổ sung xác định từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có tổng 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng 318 tỷ đồng.

Hoàng Lam (t/h)