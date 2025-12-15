Shark Bình bị khởi tố thêm tội Trốn thuế

Mới đây, Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi trốn thuế của đối tượng.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình mở rộng điều tra xác định, năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo chiều 15/12

Công ty gồm 3 cổ đông Nguyễn Hữu Tuất, Nguyễn Hòa Bình, Công ty cổ phần tập đoàn chuyển đổi số Nextpay là công ty thuộc hệ sinh thái Shark Bình. Công ty hoạt động trên lĩnh vực trung gian thanh toán (nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí).

Do doanh thu của công ty Vimo lớn, để che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Đỗ Công Diễn - Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật và Nguyễn Hữu Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong tháng 2, 3 ,4 của năm 2024, tổng số tiền là gần 30 tỷ đồng đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận trốn thuế số tiền nói trên.

Vào ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 – Bộ luật Hình sự; khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam đối với Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.

Quá trình điều tra, khám xét, đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, tài sản của các đối tượng bao gồm tiền, vàng, số đỏ.... Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa, tạm dừng khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".