Shark Bình bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx

Theo VnExpress và báo Thanh niên, ngày 14/10, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, 44 tuổi, quê Hà Nội) với xác định liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Trước ﻿đó, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025 của Bộ Công an diễn ra chiều ngày 6/10/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long- Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã thông tin về những nghi vấn xoay quanh dự án tiền ảo AntEx.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, ngay khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua rà soát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận 1 đơn của cá nhân trình báo về việc bị mất hàng chục triệu đồng khi tham gia vào dự án đồng tiền số Antex và đã phân công xác minh, giải quyết tin báo trên theo quy định.

Tối cùng ngày, lực lượng công an đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (Hà Nội). Đây được cho là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn NextTech Group- doanh nghiệp do Shark Bình làm Chủ tịch.

Ngay sau đó, ngày 7/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã mời Shark Bình lên làm việc, để xác minh các nội dung đơn tố giác về dự án tiền ảo AntEx.

Theo tìm hiểu, dự án tiền ảo AntEx được ra mắt vào khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Shark Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, token AntEx lao dốc và mất tới 99% giá trị, website cùng các kênh mạng xã hội chính thức của dự án cũng lần lượt ngừng hoạt động.

Đến tháng 3/2023, AntEx bất ngờ đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng tiếp tục giảm sâu, mất khoảng 95% giá trị so với mức đỉnh.