Seungri bị kiện vì tội hành hung

Netizen khắp nơi đều tỏ ra ngán ngẩm trước "phốt chồng phốt" của cựu em út BIGBANG.

Vào ngày 10/9, News1 đưa tin độc quyền Seungri đã bị kiện vì tội hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo thông tin từ Sở Cảnh sát Gangnam Seoul, họ đã nhận được đơn khiếu nại từ ngày 26/8, yêu cầu xử phạt Seungri về tội hành hung nghiêm trọng.

Seungri bị cáo buộc hành hung người đàn ông khoảng 30 tuổi khi cả 2 đang dùng bữa tại 1 nhà hàng ở quận Gangnam, Seoul. Hiện cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra chi tiết.

Cảnh sát đang điều tra cáo buộc Seungri hành hung. Ảnh: Sports Chosun

Thông tin này nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Khắp nơi, netizen đều tỏ ra ngán ngẩm trước "phốt chồng phốt" của cựu em út BIGBANG. Seungri sinh năm 1990, là em út của BIGBANG, ra mắt năm 2006. Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm.

Còn nhớ bê bối hộp đêm Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng).

Seungri lụi tàn sự nghiệp vì bê bối Burning Sun. Ảnh: Dispatch

Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023. Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 4 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù và nung nấu tham vọng xây dựng Burning Sun thứ 2 tại đây.

Vào ngày 21/8 vừa qua, Seungri đã được bắt gặp ở Hà Nội, Việt Nam. Được biết, Seungri đến tham dự 1 sự kiện khai trương. Cựu em út BIGBANG được nhìn thấy đang đi bộ về phía địa điểm tổ chức sự kiện trong thời tiết mưa, được nhân viên an ninh hộ tống và cầm ô che. Seungri xuất hiện trong chiếc áo khoác vest màu be, và vẻ ngoài của cựu ngôi sao 36 tuổi cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ảnh: X

Ngay trước vụ hành hung, Seungri đến Việt Nam dự khai trương. Ảnh: X

Nguồn: News1



