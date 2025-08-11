Sếp Suzuki tự tin: 'Fronx trở thành lựa chọn hàng đầu của người muốn bỏ Toyota Land Cruiser, ăn đứt cả Jimny'

Suzuki cho rằng nhóm khách hàng “về hưu” sau khi con cái rời nhà chính là thị trường tiềm năng cho mẫu SUV cỡ nhỏ Fronx. Lãnh đạo của hãng cho rằng Suzuki Fronx đang mở rộng tầm ảnh hưởng đến nhiều nhóm khách hàng, bao gồm cả những người rời bỏ Toyota Land Cruiser.

Suzuki Úc dự báo Fronx sẽ nhanh chóng trở thành mẫu bán chạy thứ hai của hãng ở Úc, chỉ sau Jimny. Tổng giám đốc bộ phận ô tô của Suzuki Úc, ông Michael Pachota, thậm chí thừa nhận với Carsales rằng Jimny hoàn toàn có thể bị Fronx vượt mặt về doanh số. Khác với Việt Nam, Jimny là mẫu xe bán chạy hàng đầu của hãng ở Úc.

Suzuki đang rất tự tin vào mẫu SUV cỡ nhỏ Fronx của mình. Ảnh: Suzuki

Ông cho hay: "Jimny đang rất mạnh, nhưng Fronx có thể vượt qua. Tôi nghĩ chúng tôi đã đánh giá thấp tiềm năng của Fronx. Ban đầu, chúng tôi dự tính chỉ bán khoảng 200 - 250 xe mỗi tháng. Giờ thì có thể gấp đôi, lên 450 - 500 xe, và tôi sẽ không bất ngờ nếu con số này còn tăng nữa. Tại mọi quốc gia mà Fronx ra mắt, ai cũng nói rằng họ đã đánh giá thấp cơ hội của mẫu xe này".

Hiện Suzuki Jimny bán trung bình hơn 700 xe mỗi tháng tại Úc, trong khi Swift đứng thứ hai với khoảng 325 xe/tháng.

Ông Pachota xác nhận từ tháng 9, Suzuki Úc sẽ tung chiến dịch khuyến mãi để tăng sức hút, dự kiến đưa chi phí lăn bánh của Fronx chỉ 29.990 AUD (513,2 triệu đồng), trong khi mức niêm yết là 28.990 AUD (496,2 triệu đồng).

Dù vậy, Fronx vẫn không phải mẫu SUV cỡ nhỏ rẻ nhất nước Úc, khi Mahindra XUV3X0 (Ấn Độ) và Chery Tiggo 4 (Trung Quốc) đang có giá từ khoảng 24.000 AUD (tính cả phí lăn bánh, tương đương 411 triệu đồng).

Tuy nhiên, thay vì hạ giá kịch sàn, Suzuki đã trang bị rất nhiều tính năng cho chiếc Fronx dài 4m sử dụng động cơ mild-hybrid 1.5L, như ghế bọc da có sưởi, màn hình hiển thị HUD và một vài tính năng ADAS.

Hãng tự tin rằng, những người mua Toyota Land Cruiser để chở cả gia đình sẽ tìm mua những chiếc SUV nhỏ để sử dụng khi con cái đã lớn và sống độc lập. Ảnh: Suzuki, Toyota

Ông Pachota tin rằng sự kết hợp giữa giá, kích thước và trang bị chính là yếu tố khiến Suzuki Fronx hấp dẫn với nhóm khách hàng "xuống đời xe" và nhiều người mua mới khác.

Ông nói: "Nó sẽ nằm ngay giữa 'điểm ngọt' của thị trường. Những người già cô đơn (chỉ nhóm người có con cái đã lớn và rời khỏi nhà sinh sống ở nơi khác) rời bỏ Land Cruiser, khách hàng từ Corolla chuyển sang, hay những người nâng cấp từ xe cỡ nhỏ. Nhiều người nhìn một lượt vào những chiếc SUV trên thị trường và nghĩ: 'Cái này hơi to quá'. Rồi họ thấy Fronx và thốt lên: 'Trời ơi, vừa vặn quá'.

Nó sẽ cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, đối thủ sẽ là Kia Stonic (Sonet của Úc - PV), Mazda CX-3 (Úc xếp CX-3 vào nhóm xe cỡ A - PV), Hyundai Venue… Tôi nghĩ Tiggo 4 cũng sẽ đối đầu với Fronx, và chắc chắn Fronx sẽ khiến mọi người bất ngờ".

Ông Pachota cũng cho biết các nhà máy sản xuất của Suzuki tại Ấn Độ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu tăng cao nếu Fronx trở thành "hiện tượng" - điều mà nhiều mẫu xe khác không làm được.

"Điểm tuyệt vời khi nhập xe từ các nhà máy ở Ấn Độ là công suất rất tốt nhờ công nghệ mới, hiện đại, có thể tăng hoặc giảm sản lượng ngay lập tức. Các nhà máy ở đó rất lớn và tiên tiến. Hệ thống robot hiện đại bậc nhất, nên tôi không lo về năng lực sản xuất Fronx. Chỉ trong 13 tháng qua, họ đã bán 229.000 chiếc, và doanh số đang tăng ở mọi thị trường mà Fronx ra mắt", ông chia sẻ.