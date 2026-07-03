Sếp PNJ Lab vừa bị khởi tố là em trai một thành viên HĐQT PNJ

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ Lab đã sử dụng nghiệp vụ giám định cấp chứng nhận mới cho những viên kim cương nhập lậu không rõ xuất xứ. Ông là em trai bà Đặng Thị Lài, thành viên HĐQT PNJ, người đồng hành cùng doanh nghiệp từ năm 1990.

Ông Đặng Ngọc Thảo, Nguyên Giám đốc P-Lab

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương các loại. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý trong đường dây buôn lậu này là đối tượng Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ Lab) thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), theo thông báo từ cơ quan điều tra.

Ông Đặng Ngọc Thảo là em trai bà Đặng Thị Lài, thành viên HĐQT PNJ, đồng thời là Chủ tịch, người đại diện theo pháp luật của PNJ Lab. Bà Lài làm việc tại PNJ từ năm 1990, từng giữ vị trí Kế toán trưởng trước khi tham gia HĐQT. Bà Lài hiện nắm giữ lượng cổ phiếu PNJ trị giá gần 130 tỷ đồng tính theo thị giá.

Đến hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố bất kỳ thông tin nào cho thấy bà Lài hay Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận liên quan đến hành vi của các bị can. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về phía PNJ Lab, ngay trong tối 2/7, doanh nghiệp cho biết ông Đặng Ngọc Thảo bị bắt trong đường dây buôn lậu kim cương là nguyên Giám đốc P-Lab (thương hiệu sau khi tái định vị của PNJ Lab). Doanh nghiệp cho biết vụ việc trên thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và sẵn sàng phối hợp khi có yêu cầu. Doanh nghiệp cũng khẳng định hoạt động kiểm định tại công ty vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ.

Liên quan đến vụ việc buôn lậu kim cương, theo cơ quan điều tra, với vai trò là Giám đốc Công ty PNJ Lab, ông Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ.

Sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ Lab, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ Lab để bán cho khách hàng kiếm lời.

Trước đó trên website chính thức của PNJ, ông Đặng Ngọc Thảo từng xuất hiện với tư cách Giám đốc PNJ Lab, là người có chuyên môn trong ngành kim cương, thường cảnh báo về nạn giấy kiểm định giả, khuyến cáo người tiêu dùng về các thủ đoạn tráo kim cương nhân tạo và khắc lại mã số trên viên đá.

Ông từng nhấn mạnh công ty kiểm định là phải luôn giữ thái độ trung lập và trung thực, không bị tác động khách quan lẫn chủ quan, không bị mua chuộc để bảo vệ người tiêu dùng.

Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJLAB) là công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Theo giới thiệu, doanh nghiệp cho biết vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025, và là một trong số ít đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho phép xác định hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ giải quyết tranh chấp. Các giấy chứng nhận của công ty được xây dựng trên các tiêu chuẩn giám định quốc tế, trong đó có tiêu chuẩn của GIA (Viện Đá quý Hoa Kỳ). Trên website chính thức của PNJ, PNJ Lab từng tự giới thiệu là chiếm 70% thị phần giám định kim cương và các loại đá quý tại Việt Nam. Theo bài viết trên website PNJ Lab, ông Đặng Ngọc Thảo từng cho biết mỗi tháng đơn vị này kiểm định hơn 10.000 sản phẩm, trong đó đa số là kim cương, có những sản phẩm trị giá tới hàng triệu USD.



