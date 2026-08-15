Giá heo nửa cuối năm 2026 và năm 2027 sẽ ra sao? Việt Nam có lặp lại kịch bản dư cung như Trung Quốc? Vì sao HPA không tăng đàn nhanh? Chính sách cổ tức tiền mặt có thay đổi?... Đây là những nội dung được lãnh đạo Nông nghiệp Hòa Phát trả lời tại buổi gặp gỡ đại diện các quỹ đầu tư ngày 13/08/2026.

Tại buổi gặp gỡ đại diện các quỹ đầu tư ngày 13/08/2026, ngoài phần cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, các Quỹ dành phần lớn thời gian trao đổi về triển vọng ngành chăn nuôi heo và chiến lược mở rộng của Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã HPA, sàn HoSE).

HPA niêm yết 285 triệu cổ phiếu trên HoSE từ tháng 01/2026, sau đợt chào bán ra công chúng 30 triệu cổ phiếu huy động 1.257 tỷ đồng. Công ty vận hành 8 trang trại heo trên 388 ha với công suất 750.000 con thương phẩm mỗi năm, 3 trang trại bò Úc trên 625 ha, 2 trang trại gia cầm công suất 336 triệu trứng mỗi năm và 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi tổng công suất 600.000 tấn.

HPA đứng đầu thị trường về cung cấp bò Úc, dẫn đầu thị phần trứng gà sạch tại miền Bắc và nằm trong nhóm 10 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất theo quy mô đàn nái.

6 tháng đầu năm 2026, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận 3.379 tỷ đồng doanh thu, 897 tỷ đồng EBITDA và 648 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 47% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Riêng quý II, doanh thu 1.566 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 303 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, doanh thu giảm 22% và lợi nhuận giảm 31%, sự sụt giảm này đến từ hai quyết định chủ động: Trại Minh Đức sửa chữa lớn từ quý III/2025 sau 10 năm vận hành, mới trở lại hoạt động từ quý I/2026, nên công ty giữ đàn heo con của trại Long Hà lại nuôi thịt thay vì bán ra. Cùng với đó, HPA lùi thời gian nhập bò trước diễn biến giá bò Úc và chi phí vận chuyển tăng cao.



Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt 5.239 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.438 tỷ đồng, nợ phải trả 801 tỷ đồng, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu khoảng 0,18. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng đạt 26%, biên lợi nhuận ròng 19%, ROA 26% và ROE 34%. Tính theo quý, biên gộp đã phục hồi hai kỳ liên tiếp, từ đáy 23% của quý IV/2025 lên 25% đến 27%.



Chăn nuôi heo chiếm 39% doanh thu, thức ăn chăn nuôi 34%, chăn nuôi bò 17% và gia cầm 10%. Mảng heo đóng góp 67% lợi nhuận với 1.312 tỷ đồng doanh thu, 432 tỷ đồng lợi nhuận, biên lợi nhuận ròng 33%. Thức ăn chăn nuôi đóng góp 26% lợi nhuận, doanh thu sau loại trừ nội bộ đạt 1.133 tỷ đồng, tăng 7%.

Lĩnh vực chăn nuôi bò đạt 584 tỷ đồng doanh thu và 74 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 81% dù sản lượng bán ra chỉ bằng khoảng một nửa cùng kỳ. Mảng gia cầm tăng trưởng doanh thu 15%, duy trì song song hai dòng sản phẩm Hyline Brown và Hyline Sonia để linh hoạt chuyển đổi theo biến động giá. Giá trứng có chu kỳ, thường giảm sau Tết Nguyên đán tới hè, giá tăng trở lại khi bắt đầu vào mùa vụ bánh Trung thu, tiếp tục dịp cuối năm là giai đoạn thuận lợi theo mùa vụ của mảng gia cầm.



Tại phần hỏi đáp, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch HĐQT HPA đã giải đáp các câu hỏi của các Qũy đầu tư xoay quanh diễn biến giá heo, rủi ro dư cung của ngành, lộ trình mở rộng đàn đến năm 2030 và chính sách cổ tức.

Tại chương trình, bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc HPA (ngoài cùng, bên phải) và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch HĐQT HPA đã giải đáp các câu hỏi của đại diện Qũy đầu tư.

Giá heo nửa cuối năm 2026 và năm 2027 sẽ ra sao?



Thị trường đang ở vùng giá thấp, một phần do yếu tố các trường học nghỉ hè, tháng 7 âm lịch thường tháng ăn chay. HPA cho rằng giá sẽ hồi phục vào dịp Tết cuối năm. Với năm 2027, công ty dự phóng mặt bằng giá tương đương năm 2026. Theo chu kỳ ba năm một lần, đến năm 2028 giá heo dự kiến rơi vào vùng thấp.



Giá bán bình quân heo hơi 6 tháng của HPA đạt 66.000 đồng, so với trên 68.000 đồng cùng kỳ năm trước.



Đàn của hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang giảm đến mức nào?



Quá trình giảm đàn của hộ nhỏ lẻ đã diễn ra hai năm nay, các trại nhỏ gần như không còn nuôi từ nái. Hộ dân hiện chủ yếu nuôi heo thịt vòng quay ngắn và mua con giống từ các công ty.



Quy định về môi trường và yêu cầu tuân thủ an toàn sinh học cũng đang siết chặt, buộc hộ chăn nuôi phải đầu tư lại điều kiện chuồng trại. HPA cho biết chưa có số liệu thống kê chính xác về mức giảm của hộ chăn nuôi nhỏ, nhưng chắc chắn thị phần đã và đang tiếp tục dịch chuyển sang các mô hình chăn nuôi quy mô lớn, khép kín.



Thị trường có rủi ro dư cung khi các doanh nghiệp cùng mở rộng đàn?



Nếu kế hoạch tăng đàn quy mô lớn của một số doanh nghiệp sớm thành hiện thực thì tình trạng dư cung chắc chắn xảy ra.



Tổng đàn nái cả nước hiện khoảng 2,1 đến 2,2 triệu con. Khi đạt mức quy mô 2,6 đến 2,8 triệu con như trước dịch tả heo châu Phi theo số liệu thu thập thực tế và khoảng 3 tới 3,2 triệu con theo số liệu công bố là đáp ứng đủ nhu cầu. Năm 2018, tổng đàn heo thịt là 28 triệu con. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng đàn heo hiện tại là 27,1 triệu con, gần đạt ngưỡng năm 2018.



Việt Nam có lặp lại kịch bản của Trung Quốc?



Đây là vấn đề nhiều nhà đầu tư và cả các nhà khoa học trong ngành đang e ngại. Sau năm 2020, khi giá heo tại Trung Quốc tăng cao, nhiều doanh nghiệp lớn cùng đổ vốn vào chăn nuôi, gia tăng thị phần với kỳ vọng ai mạnh hơn thì tồn tại. Song song, chính phủ nước này siết công tác an toàn sinh học và môi trường rất quyết liệt do vậy dịch bệnh được kiểm soát tương đối. Tình trạng dư cung tại Trung Quốc kéo dài hơn 4 năm, đến mức chính phủ phải can thiệp, đưa tổng đàn về mức 37 triệu con nái.



Theo đánh giá của lãnh đạo HPA, Việt Nam có thể có nguy cơ lặp lại kịch bản dư cung như Trung Quốc khoảng 2 đến 3 năm nữa nếu tiến độ tăng đàn như dự kiến, song đây là nhận định chủ quan. Yếu tố khiến Việt Nam chưa rơi vào tình trạng tương tự là hiện dịch ASF cũng còn diễn biến khó lường, mặc dù năm 2026 dịch ASF đã đỡ hơn năm trước. Khi dịch tả heo châu Phi được kiểm soát tốt, thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang dư cung.



Vì sao kế hoạch tăng đàn đến năm 2030 chỉ khoảng 20%?



Theo kế hoạch trình khi IPO, đến năm 2030 HPA nâng đàn nái lên khoảng 30.000 đến 32.000 con, so với 25.000 con hiện tại. Đây là lựa chọn có chủ đích, xuất phát từ ba nhóm lý do.



Thứ nhất là quỹ đất. Với yêu cầu khắt khe của HPA về lựa chọn đất cho trang trại, việc này cũng là yếu tố tác động tới tiến độ. Đồng thời nhiều địa phương đang rà soát lại quy hoạch chăn nuôi sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, kéo dài thời gian hoàn tất chủ trương và thủ tục dự án mới.



Thứ hai là cần chú trọng năng lực vận hành. Tổng đàn lớn không đồng nghĩa với hiệu quả cao nếu doanh nghiệp không kiểm soát được vận hành, trong đó con người và địa bàn hoạt động là hai điều kiện then chốt.



Thứ ba là đánh giá về thị trường. Khi thị trường bước vào giai đoạn dư cung, cạnh tranh quay về nội lực và giá thành. Doanh nghiệp có nội lực tốt hơn sẽ đỡ bị ảnh hưởng. Đó là lý do Hòa Phát không mở rộng quá nhanh.



Trong cơ cấu tăng đàn, khoảng 30% dành cho bán giống nhằm hỗ trợ phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi, 70% dành cho heo thịt.



Nguồn cung của Trung Quốc có tác động đến thị trường trong nước?



Bốn năm qua, công tác kiểm soát biên giới đã thực hiện rất nghiêm nên heo và thịt heo từ Trung Quốc không đưa sang thị trường Việt Nam.



Về giá thành, chi phí sản xuất tại Trung Quốc cao hơn Việt Nam, một phần do nước này bảo hộ sản xuất nông nghiệp trong nước khiến giá nguyên liệu nhập khẩu đắt hơn. Mức chênh lệch còn tùy mô hình, nuôi từ nái hay nuôi từ heo con. Theo thông tin từ đơn vị nghiên cứu thị trường, với mức giá bán tầm 42.000 đ/kg thì đơn vị chăn nuôi lỗ tầm 1 triệu đến 1.25 triệu đồng/con. Như vậy mức giá thành tầm trên 50.000 đ/kg.



Giá thành thấp hơn, Việt Nam có xuất khẩu được thịt heo?



Với ngành chăn nuôi, yếu tố quyết định khả năng xuất khẩu không phải lợi thế giá mà là điều kiện dịch tễ và môi trường bệnh.



Muốn xuất khẩu lương thực, thực phẩm hay động vật đều phải có hiệp định song phương về thú y. Việc này thuộc vĩ mô, doanh nghiệp không tự quyết định được. Việt Nam chưa ký được hiệp định thú y song phương với quốc gia nào do còn hai bệnh chưa thanh toán được là lở mồm long móng và dịch tả heo cổ điển, hiện vẫn phải tiêm vaccine. Vì vậy heo thịt trong nước chưa có điều kiện để xuất khẩu.



Chuỗi Feed Farm mang lại lợi ích cụ thể gì?



Hai mảng thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi có quan hệ hữu cơ trên ba khía cạnh.



Mảng Feed cung cấp đầu vào cho hệ thống trang trại, trong đó trang trại heo tiêu thụ lượng lớn. Điều này vừa tạo lợi thế chi phí cho farm, vừa cho Feed một sản lượng nền đủ lớn để tối ưu chi phí sản xuất.



Hệ thống trang trại nội bộ đồng thời là nơi thử nghiệm và đánh giá các loại nguyên liệu, phụ gia, giúp công ty tối ưu giá thành công thức thay vì sử dụng nguyên liệu, phụ gia theo cảm tính, qua đó giảm chi phí sản xuất thức ăn.



Ở chiều còn lại, bán con giống kèm thức ăn tạo thành giải pháp đồng bộ cho khách hàng. Với lợi thế con giống khỏe, ăn khỏe, lớn nhanh, thức ăn cho heo hiện chiếm trên 75% sản lượng bán ra thị trường của mảng cám. Tỷ suất lợi nhuận mảng cám heo cao hơn đáng kể so với mảng cám gia cầm, nên tỷ trọng bán cám heo ra thị trường tăng cũng kéo hiệu quả mảng Feed đi lên.



6 tháng đầu năm, sản lượng cám bán ra thị trường đạt khoảng 92.000 tấn, tăng 9%, chiếm 52% tổng sản lượng. Sản lượng tiêu thụ nội bộ giảm 12% do đợt sửa chữa trại Minh Đức và sẽ hồi phục khi trại này nâng dần công suất trở lại. Biên lợi nhuận ròng quý II của mảng cám đạt 9%, đi ngang so với cùng kỳ, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng theo chi phí vận tải.



HPA có làm thức ăn thủy sản không?



Khi thiết lập hai nhà máy tại phía Bắc và phía Nam, HPA chưa tính đến thức ăn thủy sản, do định hình ngay từ đầu là sản xuất theo chuỗi phục vụ nội bộ gồm heo và gia cầm, đồng thời cung cấp ra thị trường để tăng lợi thế sản lượng.



Thức ăn thủy sản cần dây chuyền riêng và phải được định hướng ngay từ khi đầu tư. Công ty đang tính phương án bố trí một đến hai dây chuyền thủy sản khi xây dựng nhà máy thứ ba tại phía Bắc hoặc phía Nam. Tuy vậy, dung lượng thị trường phía Nam tuy lớn nhưng tính khắt khe của sản xuất cám thủy sản cùng tính biến động của chu kỳ chăn nuôi cao. Miền Bắc quy mô nuôi thủy sản còn nhỏ lẻ, nhiều loại, tỷ suất lợi nhuận thấp, nên HPA chưa đặt kỳ vọng cao vào mảng này.



Chính sách cổ tức tiền mặt có thay đổi không?



HPA duy trì chính sách cổ tức tiền mặt như đã công bố, cả về tỷ lệ và thời hạn chi trả.



Ngày 03/06/2026, công ty đã chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2.100 đồng mỗi cổ phiếu, cho hơn 2.300 cổ đông, gấp khoảng 2,5 lần số lượng cổ đông trước thời điểm niêm yết. Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt đạt 37,2% năm 2024 và 53,6% năm 2025.



Năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức cổ tức 30% bằng tiền mặt, chia làm hai đợt, đợt một dự kiến trong quý IV/2026 và đợt hai sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2027.

