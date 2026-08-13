Vào tháng 7/2026, bên sông Vàm Cỏ, tại khu vực Long An cũ, Hòa Phát khởi công xây một nhà máy luyện cán thép công suất 700.000 tấn/năm.

Trong nhiều năm, Hòa Phát đã bán một lượng lớn thép vào miền Nam mà không cần đặt một cứ điểm luyện – cán thép xây dựng quy mô lớn tại đây. Phần lớn sản phẩm được đưa tới thị trường từ các trung tâm sản xuất hiện hữu, đặc biệt là Dung Quất.

Nhưng vào tháng 7/2026, bên sông Vàm Cỏ, tại khu vực Long An cũ, Hòa Phát khởi công xây một nhà máy luyện cán thép công suất 700.000 tấn/năm. Riêng thép xây dựng chiếm 679.000 tấn và phôi thép là 21.000 tấn.

Cứ điểm thép mới của tỷ phú Trần Đình Long tại phía nam

Hòa Phát gọi nhà máy tại Long An (Tây Ninh hiện tại) là một “cứ điểm thép” mới nhằm cung cấp sản phẩm cho thị trường phía Nam. Nhà máy nằm tại KCN Cầu cảng Phước Đông, khu vực thuộc huyện Cần Đước, Long An trước sáp nhập, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.450 tỷ đồng và diện tích hơn 11 ha.

Theo kế hoạch, dự án xây dựng từ giữa năm 2026, vận hành thử trong nửa cuối năm 2027 và hoạt động chính thức từ đầu năm 2028.

Trước đây, các trung tâm sản xuất thép lớn của Hòa Phát tập trung tại Hưng Yên, Hải Dương và đặc biệt là Dung Quất. Hòa Phát cũng đã hiện diện sản xuất ở phía Nam với ống thép, nhưng Long An mang một ý nghĩa khác.

Ở quy mô Hòa Phát, 2.450 tỷ đồng không phải khoản đầu tư quá lớn. Điều đáng chú ý hơn nằm ở việc doanh nghiệp quyết định đưa cả khâu luyện thép – đúc phôi – cán thành phẩm xuống phía Nam.

Sự thay đổi này diễn ra trong lúc vị thế Hòa Phát trên thị trường thép xây dựng đã rất lớn. Năm 2025, doanh nghiệp bán 4,85 triệu tấn, chiếm 36,5% thị phần cả nước. Doanh nghiệp đứng thứ hai là VNSteel chỉ ở mức 11,63%, còn Vina Kyoei chiếm 5,4%.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), năm 2025 miền Nam tiêu thụ khoảng 3,55 triệu tấn thép xây dựng. Như vậy, công suất thép xây dựng của riêng nhà máy Long An của Hòa Phát tương đương khoảng 19% quy mô tiêu thụ của toàn miền Nam trong năm 2025.

So với Vina Kyoei, một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn và lâu năm tại phía Nam, bán 717.744 tấn trong năm 2025. Công suất của nhà máy mới Hòa Phát gần bằng toàn bộ lượng thép Vina Kyoei bán ra trong một năm.

Sự đặc biệt của nhà máy thép Long An

Nếu như nhà máy tại Dung Quất vận hành theo chuỗi quặng sắt – than luyện cốc – lò cao thì nhà máy tại Long An sử dụng công nghệ lò điện (4 cặp lò cảm ứng 70 tấn/mẻ) với nguyên liệu đầu vào là thép phế liệu.

Hòa Phát cho biết, lò điện được lựa chọn cho khu vực phía Nam vì nơi đây không có lợi thế về quặng sắt và than nhưng có nguồn phế liệu dồi dào, đồng thời phù hợp với lộ trình giảm cường độ phát thải carbon của Tập đoàn.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, để chạy đủ công suất, nhà máy dự kiến cần khoảng 780.000 tấn thép phế liệu mỗi năm. Trong đó chỉ khoảng 156.000 tấn, tương đương 20%, đến từ thị trường trong nước. Khoảng 624.000 tấn còn lại – tức 80% – dự kiến được nhập khẩu.

Do đó, vị trí sát sông Vàm Cỏ và cảng thủy là phần quan trọng của mô hình vận hành khi hàng trăm nghìn tấn phế liệu có thể được đưa về bằng đường thủy, luyện thành thép ngay cạnh cảng, sau đó chuyển sang hệ thống kho bãi trước khi phân phối.

Nhà máy Long An cũng tạo ra một điểm mới trên bản đồ ngành thép phía Nam.

Năm 2025, toàn thị trường Việt Nam bán gần 13,3 triệu tấn thép xây dựng. Riêng miền Nam tiêu thụ 3,55 triệu tấn, tăng 12,5% so với năm trước. Miền Bắc vẫn là thị trường lớn nhất với 6,83 triệu tấn, còn miền Trung đạt gần 1,38 triệu tấn. Nhóm doanh nghiệp mạnh tại chỗ đã được hình thành trong hàng chục năm qua.

Trong đó, Phú Mỹ và khu vực Bình Dương cũ là một trong những cụm luyện cán thép lớn nhất phía Nam, nơi Vina Kyoei, Pomina, Tung Ho và Thép Miền Nam đặt nhà máy. Về phía mình, Hòa Phát lựa chọn một vị trí ở phía Tây TP.HCM, trên trục kết nối với Long An và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên bản đồ ngành thép phía Nam vì vậy có thể xuất hiện hai cực. Phú Mỹ ở phía Đông với những nhà máy lâu đời, Long An ở phía Tây với một cụm mới của Hòa Phát gồm luyện - cán, cảng và kho hàng.

Trước đó, Nhà máy ống thép Long An được Hòa Phát khởi công từ 2023, hoàn thiện và vận hành đồng bộ từ tháng 1/2026, rồi khánh thành tháng 4/2026. Công suất 400.000 tấn/năm, tổng đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, đặt tại KCN Thuận Đạo mở rộng. ﻿

Sau khi vận hành, tổng công suất ống thép Hòa Phát tăng lên 1,2 triệu tấn/năm.﻿