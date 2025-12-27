Sếp Mitsubishi: 'Xe chỉ cần đạt 4 sao là đủ an toàn'

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ô tô ngày càng được siết chặt và người tiêu dùng có xu hướng chỉ tìm kiếm những mẫu xe đạt 5 sao an toàn, Mitsubishi Motors Australia vừa đưa ra quan điểm cho rằng xe đạt 4 sao an toàn theo tiêu chuẩn ANCAP vẫn là lựa chọn an toàn đối với người mua.

Theo ông Bruce Hampel – Giám đốc Chiến lược sản phẩm Mitsubishi Australia, nhận định rằng các tiêu chuẩn và kỳ vọng về an toàn đã được nâng cao rõ rệt trong vài thập kỷ qua, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc xe 4 sao sẽ kém an toàn một cách đáng kể. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu ban đầu của hệ thống xếp hạng sao là giúp người dùng có thước đo chuẩn mực về mức độ bảo vệ, và xe đạt bốn sao vẫn phản ánh mức độ an toàn cao trong các tình huống va chạm cơ bản.

Mẫu Mitsubishi ASX trong một thử nghiệm an toàn. Ảnh: Drive

Ông Hampel cho biết nguyên nhân nhiều mẫu mới không đạt 5 sao là do những yêu cầu ngày càng phức tạp từ các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS), như giám sát người lái, phanh khẩn cấp tự động hay các công nghệ hỗ trợ khác vốn là điều kiện để đạt mức xếp hạng cao nhất. “Một chiếc xe bốn sao theo tiêu chuẩn hiện tại có thể an toàn hơn một mẫu xe năm sao được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cũ”, ông giải thích, tuy nhiên thừa nhận việc truyền tải thông điệp này đến người tiêu dùng là một thách thức.

Quan điểm của Mitsubishi nhận được sự chú ý trong bối cảnh mức đánh giá an toàn của Euro NCAP và ANCAP thường được khách hàng xem là tiêu chí quan trọng khi mua xe. Nhiều hãng và chuyên gia cho rằng tiêu chí 5 sao nên là tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng thực tế, tiêu chuẩn đánh giá này đã phát triển theo thời gian, khiến việc so sánh giữa các thế hệ xe trở nên khó khăn đối với người mua.

Mitsubishi ASX. Ảnh: Drive

Ông Hampel cũng nêu rõ nhóm khách hàng mà Mitsubishi Australia nhắm tới không nhất thiết là những người yêu cầu 5 sao để xác định an toàn. “Trong phân khúc xe dành cho người mua tư nhân, chúng tôi thấy rằng 4 sao ANCAP vẫn đáp ứng được các yếu tố an toàn thiết yếu và phù hợp với nhiều nhóm khách hàng, đặc biệt khi các hệ thống hỗ trợ phức tạp đôi khi gây cảm giác can thiệp nhiều trong trải nghiệm lái.”

Quan điểm này trùng hợp với những phân tích gần đây về cách tiêu chuẩn xếp hạng an toàn thay đổi theo thời gian, khiến nhiều mẫu xe mới dù trang bị đầy đủ các kỹ thuật bảo vệ cơ bản nhưng không đạt 5 sao vì thiếu một vài tính năng ADAS bắt buộc trong tiêu chí mới.

Tóm lại, Mitsubishi cho rằng không nên loại bỏ hoàn toàn những mẫu xe 4 sao khỏi danh sách lựa chọn của người mua, mà thay vào đó cần nhìn nhận đầy đủ về phạm vi thử nghiệm, tiêu chí đánh giá và nhu cầu sử dụng thực tế trước khi đánh giá mức độ an toàn của một mẫu xe.