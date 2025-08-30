Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, các buổi phỏng vấn xin việc không còn đơn thuần xoay quanh những câu hỏi thông thường về kinh nghiệm hay kỹ năng. Thay vào đó, nhà tuyển dụng thường đưa ra những câu hỏi "khó nhằn" và dường như không liên quan để thử thách trí thông minh cảm xúc (EQ) cũng như khả năng ứng biến của ứng viên.

Đơn cử như cách đây không lâu, một công ty dịch vụ hàng hải ở Trung Quốc có tổ chức tuyển dụng. Các ứng viên hầu hết đều thuộc lứa Gen Z và ông chủ của công ty đó đích thân tham gia hội đồng phỏng vấn.

Trong vòng phỏng vấn nhóm, sau khi các câu hỏi thông thường được đặt ra, vị sếp lớn bất ngờ đưa ra một câu hỏi kỳ lạ: "Trên tàu chở 120 con bò sống và 80 con ngựa sống, hỏi thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?". Câu hỏi vừa xuất hiện, cả phòng phỏng vấn lập tức xôn xao, ngay cả các giám khảo khác cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Ứng viên thứ nhất, tốt nghiệp ngành Toán, kìm nén sự tức giận, trả lời: "Số lượng bò, ngựa trên tàu thì liên quan gì đến tuổi thuyền trưởng? Điều kiện bài toán không liên quan đến đáp án, loại bài toán vô lý này tôi không giải được".

Nghe vậy, ông chủ mỉm cười, nói: "Cậu cho rằng đây là bài toán vô lý, đó cũng là một cách trả lời".

Ứng viên thứ hai, tốt nghiệp ngành Triết học, thoải mái đáp: "Ông chủ điều hành cả một công ty, năng lực không tầm thường. Đây không phải bài toán, mà là câu hỏi triết học. Ý ông chủ sâu sắc, muốn nhắc nhở chúng tôi phải có tinh thần phản biện và cái nhìn nghi ngờ trong công việc. Mọi thực tiễn phải được kiểm chứng bằng hiệu quả. Tôi cho rằng câu hỏi này không hợp lệ, và chúng ta cần dám nghi ngờ, phản biện".

Trước câu trả lời này, ông chủ cười lớn: "Cậu thông minh hơn, vừa trả lời câu hỏi vừa khéo nịnh, đúng là dân Triết học!".

Ứng viên thứ ba, tốt nghiệp ngành Hàng hải, tính toán nhanh: "Trên tàu có 120 con bò và 80 con ngựa, tổng trọng lượng dưới 500 tấn. Theo quy định trong nước, tàu dưới 500 tấn cần thuyền trưởng có chứng chỉ năng lực hạng C, trình độ từ cao đẳng trở lên, độ tuổi tối thiểu là 23.

Để chỉ huy một con tàu chở hàng trăm gia súc, cần kinh nghiệm dày dặn. Với trình độ cao đẳng, từ thực tập sinh lên thuyền trưởng nhanh nhất cũng mất 10 năm, nên thuyền trưởng khoảng 35 tuổi, không quá 40, vì ngành hàng hải hiện đang thiếu thuyền trưởng, những người trên 40 thường quản lý tàu lớn hơn".

Với đáp án có đầu có đuôi này, ông chủ lộ rõ vẻ hài lòng. Ông liếc nhìn các giám khảo, khiến họ đỏ mặt cúi đầu.

Ứng viên thứ tư, tốt nghiệp ngành Ngữ văn, tức giận đứng dậy: "Giờ người phỏng vấn ra đề đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Các vị muốn ra câu hỏi gì cũng được, dù vô lý thế nào, rồi chỉ cần nói rằng muốn kiểm tra khả năng ứng biến là xong. Tôi cũng hỏi ngược lại: Trước mặt tôi có 6 giám khảo, 4 ứng viên, hỏi ông chủ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm?".

Thấy giám khảo im lặng, anh tiếp tục: "Tôi đang kiểm tra tinh thần phản biện, tư duy ngược và khả năng nghi ngờ của các vị, nhưng các vị không trả lời được, vậy là các vị không đạt". Nói xong, ứng viên Ngữ văn bỏ đi, ông chủ không ngăn lại.

Cuối cùng, ứng viên tốt nghiệp ngành Hàng hải được nhận vào làm vì khả năng tư duy logic, kiến thức chuyên môn vững vàng và cách tiếp cận thực tế khi giải quyết câu hỏi hóc búa của ông chủ. Anh không chỉ dựa vào thông tin bài toán mà còn vận dụng hiểu biết về ngành hàng hải, từ quy định chứng chỉ đến kinh nghiệm thực tiễn, để đưa ra đáp án hợp lý và thuyết phục, chứng minh năng lực phù hợp với yêu cầu công việc.

Đáng chú ý, ứng viên ngành Ngữ văn, dù đã rời khỏi buổi phỏng vấn với thái độ thẳng thắn, cũng để lại ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần phản biện sắc bén và tư duy ngược độc đáo. Vài ngày sau, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi trực tiếp từ ông chủ, thông báo trúng tuyển vì sự tự tin và khả năng thể hiện cá tính nổi bật, phù hợp với văn hóa sáng tạo và dám nghĩ dám làm của công ty.