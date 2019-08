'Sếp' địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đến trại giam đối chất với nhân viên Alibaba

Ngày 30/8, theo giấy triệu tập của cơ quan công an, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba - ông Nguyễn Thái Luyện (35 tuổi, quê Gia Lai, ngụ Thủ Đức, TP HCM) đã đến Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, ông Nguyễn Thái Luyện đi cùng một nhân viên pháp lý và bảo vệ của mình đến Trại tạm giữ Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã làm việc, đối chất với nhân viên Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ án "Cố ý làm hư hỏng tài sản", "Gây rối trật tự công cộng" mà đơn vị đang thụ lý điều tra.

Việc đối chất này để làm rõ lời khai của Trinh thể hiện việc cô ta thực hiện hành vi phạm tội là theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thái Luyện.

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã làm việc với ông Luyện để làm rõ việc có hay không ông này đã chỉ đạo các nhân viên của mình gây rối, chống đối đoàn cưỡng chế UBND xã Tóc Tiên (Thị xã Phú Mỹ) làm nhiệm vụ cưỡng chế tại "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center 5.

Nhiều nhân viên của Alibaba đã bị bắt.

Cụ thể, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, phối hợp với các cơ quan chức năng cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (em trai ông Nguyễn Thái Luyện) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba " đứng tập trung tại khu đất có hành vi cản trở.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu hiệu Huyndai Rolex 555 màu xanh. Sau đó, Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng đá đập phá chiếc máy múc.

Từ lời khai của bị can Trinh và Tĩnh cùng với các tài liệu, chứng cứ, hình ảnh trích xuất từ video quay tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định thêm nhiều nghi can liên quan đến vụ án.