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Sếp cũ chuyển khoản cho tôi đúng 1 đồng sau ngày nghỉ việc, lời nhắn đi kèm khiến tôi đỏ mặt

Vỹ Đình
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Cuối cùng, tôi chủ động nhắn hỏi. Sếp cũ trả lời rất nhanh.

Tôi nghỉ việc sau gần sáu năm gắn bó với công ty cũ. Không phải vì mâu thuẫn mà vì muốn thử sức ở môi trường mới. Trước ngày đi, sếp chỉ bắt tay rồi chúc tôi thành công. Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc rất bình thường.

Ba ngày sau, điện thoại báo có giao dịch nhận đúng 1 đồng .

Người chuyển là sếp cũ. Phần nội dung chỉ có một câu: "Đừng xóa số anh".

Ảnh minh họa

Tôi ngượng đến mức không dám kể với ai. Trong đầu tôi hiện lên đủ suy nghĩ. Tôi còn sợ nếu chồng nhìn thấy sẽ hiểu lầm.

Cuối cùng, tôi chủ động nhắn hỏi. Sếp cũ trả lời rất nhanh.

Anh bảo công ty có quy định sau khi nhân viên nghỉ việc sẽ thu hồi toàn bộ email và tài khoản nội bộ. Anh sợ vài tháng nữa nếu có đối tác cũ hỏi thông tin hoặc cần xác nhận hồ sơ, gọi từ số lạ tôi sẽ không nghe máy. Chuyển 1 đồng chỉ để tên người gửi hiện lên trong lịch sử giao dịch, sau này tôi còn nhớ số điện thoại của anh.

Đúng ba tháng sau, một khách hàng cũ gọi cho tôi hỏi xác nhận hồ sơ thanh toán của dự án trước đây. Nhờ cuộc gọi ấy, công ty cũ giải quyết được một khoản công nợ tồn đọng.

Hôm đó, tôi mới hiểu vì sao sếp cũ phải nghĩ ra cách khá kỳ lạ ấy. Một đồng không có giá trị về tiền bạc, nhưng đủ để giữ lại một mối quan hệ nghề nghiệp văn minh sau khi nghỉ việc. Không phải ai rời công ty cũng phải cắt đứt mọi liên lạc. Đôi khi, giữ được sự tôn trọng dành cho nhau mới là điều đáng quý nhất.

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