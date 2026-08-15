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Selena Gomez và mẹ bị kiện tội lừa đảo 31 tỷ đồng

Minh Hồng
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Vụ kiện cũng chỉ ra mối quan hệ được cho là rắc rối của Selena Gomez và mẹ ruột.

Page Six đưa tin Selena Gomez và mẹ cô, bà Mandy Teefey, đang bị kiện vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư vào công ty sức khỏe tinh thần Wondermind do họ sáng lập. 2 công ty Wondermind SRS 44 LLC và Bespoke Wondermind LLC đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Delaware ngày 13/8 chống lại Wondermind Global, Selena Gomez, Mandy Teefey và đối tác kinh doanh cũ của họ Daniella Pierson.

Trong vụ kiện, 2 công ty tuyên bố họ đã đầu tư 1,2 triệu USD (31,3 tỷ đồng) vào Wondermind Global từ tháng 9/2022, vì tin rằng rằng Wondermind “có cơ sở hạ tầng, lãnh đạo và các nguồn lực cần thiết để công ty ra mắt vào một nền tảng sức khỏe và sức khỏe tinh thần có lãi, độc nhất vô nhị”.

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Selena Gomez và mẹ cô, Mandy Teefey đã bị kiện vì bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư vào công ty sức khỏe tinh thần do họ sáng lập mang tên Wondermind. Ảnh: Page Six

Selena Gomez bị buộc tội bỏ qua nghĩa vụ hợp đồng, trong đó quy định mục đích của mình là “tích cực xây dựng công ty với tư cách là người đứng đầu tiếp thị” thông qua các phương tiện truyền thông xã hội khổng lồ của cô, các giao dịch quảng cáo và xuất hiện trên truyền hình. Bên nguyên đơn tố cáo: “Quan hệ đối tác không tồn tại. Các sáng kiến không bao giờ thành hiện thực. Ứng dụng này không bao giờ được xây dựng. Wondermind đã lặng lẽ sụp đổ trong 3 năm, cả Selena Gomez, Mandy Teefey và Daniella Pierson đều trốn tránh các nhà đầu tư".

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Các nhà đầu tư tuyên bố họ đã không không hay biết gì về tình hình của Wondermind cho đến tháng 9/2025, khi tạp chí Cut xuất bản bài báo vạch trần Wondermind đã rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn tài chính và hoạt động. Trong bài báo, mẹ Selena Gomez còn bị nhân viên tố lạm dụng chất gây nghiện kéo dài, làm cản trở đáng kể khả năng quản lý công ty. Về sau, bà Mandy Teefey đã phủ nhận cáo buộc này, cho rằng đây là lời nói dối của 1 nhân viên bất mãn.

Forbes sau đó cho biết đã sa thải 60% nhân viên, và các nhân viên tuyên bố họ đã bị nợ lương trong nhiều tuần. Công ty cũng nợ hàng chục ngàn USD cho các dịch giả tự do và đối tác cung ứng. Ở thời điểm đó, 1 nhân viên tuyên bố họ đang cố gắng cứu vãn tình hình tài chính và vẫn tiếp tục hoạt động "với những nỗi đau ngày càng tăng của riêng mình”.

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Selena Gomez bị cáo buộc bỏ qua nghĩa vụ hợp đồng, còn mẹ cô bị tố lạm dụng chất gây nghiện, công ty Wondermind bị tố sa thải nhân viên, nợ lương. Ảnh: Page Six

Cũng trong tài liệu trình lên tòa án, 2 công ty đầu tư cho biết khi họ chất vấn Mandy Teefey, người phụ nữ này liền đổ tội cho Daniella Pierson. Tuy nhiên Daniella Pierson đã rời công ty từ tháng 1/2023 sau khi xảy ra tranh chấp nội bộ với mẹ của Selena Gomez. Mẹ Selena Gomez sau đó tiếp tục "lươn lẹo" về tình hình công ty, khẳng định đã trả lại tiền cho công ty Bespoke Andrew Resnick dù trên thực tế là chưa.

Vụ kiện cũng chỉ ra mối quan hệ được cho là rắc rối của Selena Gomez và mẹ ruột, cáo buộc nữ ca sĩ tích cực giữ khoảng cách với Wondermind do “một số tranh chấp cá nhân không được tiết lộ” với mẹ cô. Các nhà đầu tư tuyên bố 2 mẹ con đã làm phim tài liệu về Wondermind, quảng cáo "đao to búa lớn" nhưng không xây dựng công ty và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.

Wondermind còn bị tố sử dụng loạt tên tuổi hạng A của Hollywood để "phông bạt" về công ty, như Camila Cabello, Tim Cook, Elton John, Drake và Megan Thee Stallion. Nhìn chung, các nhà đầu tư đang kiện Wondermind lừa đảo đầu tư và yêu cầu công ty trả lại các khoản đầu tư của họ, cũng như bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư. Họ đang yêu cầu một phiên tòa bồi thẩm đoàn. Hiện Page Six đã liên hệ nhưng người đại diện của mẹ con Selena Gomez đều giữ sự im lặng.

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Mẹ con Selena Gomez giữ im lặng trước thông tin kiện tụng. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

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bị kiện

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