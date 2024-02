Selena Gomez tự tung cả bộ ảnh với bạn trai khiến 5,3 triệu người phát cuồng, nhưng phải khóa vội bình luận vì khoảnh khắc "bàn tay hư"?

Selena Gomez và nhà sản xuất danh tiếng Benny Blanco là cặp đôi gây tranh cãi nhất Hollywood hiện nay. Sau loạt cuộc tình với từ toàn nam thần showbiz cho đến giám đốc kinh doanh điển trai, nữ ca sĩ bất ngờ công khai hẹn hò bạn trai mới quyền lực nhưng lại có vẻ ngoài kém lung linh Benny Blanco. Thế nhưng chẳng hề ngần ngại như những mối tình quá khứ, Selena Gomez lại 5 lần 7 lượt khoe chuyện tình với Benny trên mạng xã hội.

Và sau nhiều lần "nhá hàng" nhỏ giọt, vào ngày 13/2, giọng ca Ice Cream bất ngờ công bố hẳn 1 bộ hình mùi mẫn với bạn trai mới lên Instagram kèm chú thích "My bes fwend" (Bạn thân của em), nhanh chóng thu hút 5,6 triệu lượt thả tim, hàng loạt bình luận chúc mừng từ dàn sao và lời đáp lại từ bạn trai Benny: "Em chính là bạn thân của anh". Song, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Selena Gomez bất ngờ khoá cứng phần bình luận, chỉ để quyền phát ngôn cho các ngôi sao đình đám hay người thân. Đáng nói trước đó, cô chưa từng khoá bình luận ở các bài đăng "nhá hàng" hình tình cảm với bạn trai.

Nguyên nhân dẫn đến động thái của Selena Gomez được cho là bắt nguồn từ thái độ gay gắt của dư luận hướng về ngoại hình của Benny Blanco và tấm ảnh "bàn tay hư" trong bài đăng công khai. Kể từ khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi tài năng này không nhận được sự ủng hộ từ khán giả vì ngoại hình chênh lệch. Nhiều khán giả cho rằng, Selena Gomez giờ đây đã hết hi vọng ở những anh chàng đẹp trai trong showbiz nên mới tìm đến nhà sản xuất Benny Blanco. Tuy nhiên bản thân Selena lại luôn khẳng định, Benny chính là định mệnh của cô, không quên cà khịa dàn tình cũ khi tung hô bạn trai lên tận mây xanh: "Anh ấy hơn tất cả những người từng hẹn hò với tôi".

Chưa hết, trong bài đăng bộ hình tình cảm mới đây, hình ảnh Benny Blanco đặt bàn tay lên đôi gò bồng đảo bốc lửa của Selena Gomez cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng, cặp đôi này "show ân ái" quá đà. Hành động hôn hít hay ôm ấp còn có thể chấp nhận được, nhưng riêng cử chỉ nhạy cảm như trên không nên được khoe lên MXH. Tất nhiên ngoài ý kiến trái chiều, vẫn có không ít netizen ủng hộ 2 người vì tình cảm chân thành, gắn bó từ bạn thân thành người yêu.

Bức ảnh "bàn tay hư" này được cho là một trong những nguồn cơn gây ra tranh cãi, khiến Selena Gomez phải khoá bình luận của bài đăng

Dù vậy, vẫn có ý kiến ủng hộ cặp đôi này. Bộ phận netizen cho rằng, tình cảm của họ chân thật và giản đơn, không đáng bị chỉ trích nặng nề đến vậy

Theo People , Benny Blanco cũng rất được lòng hội bạn thân của Selena Gomez. Đơn cử nhất là vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz. Ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn trên thảm đỏ ra mắt bộ phim Lola tại Los Angeles rằng cô là fan của Benny, thậm chí vợ chồng cô từng hẹn hò đôi với Selena - Benny: "Anh ấy thật sự tuyệt vời. Chúng tôi mến anh ấy lắm, thật sự rất mến. Và anh ấy nấu ăn cũng giỏi nữa. Brooklyn và Benny rất thích vào bếp nấu ăn, trong khi Selena và tôi thì ngồi đó cảm thán: 'Oa, chúng ta là những người chiến thắng'".

Selena Gomez và Benny Blanco bắt đầu công khai từ năm 2023. Cặp đôi từng đồng hành cùng nhau ở Golden Globe Awards vào tháng 1 năm nay, và Selena cũng nhanh chóng khoe ảnh bên bạn trai kèm chú thích "Tôi thắng" để khẳng định bản thân may mắn ra sao khi có được người bạn trai tuyệt vời.

Bạn bè Selena Gomez ủng hộ mối tình của cô với Benny, đơn cử nhất là Nicola Peltz và Brooklyn Beckham

Selena Gomez không ngần ngại công khai tình cảm với Benny mọi lúc mọi nơi, hết đi sự kiện chung lại đăng nhẹ ảnh tình tứ lên MXH

Benny Blanco sinh năm 1988, là nhà sản xuất đình đám đứng đằng sau loạt bản hit thành công của những ca sĩ hàng đầu thế giới như Ed Sheeran, Justin Bieber, Halsey, Katy Perry, Maroon 5, Kesha, Britney Spears, Rihanna… Benny cũng từng hợp tác với Selena trong single I Can't Get Enough cách đây 4 năm. Đây được cho là cơ hội để cả hai bén duyên.

Benny và Selena quen biết nhiều năm nhưng giờ đây mới tiến tới mối quan hệ tình cảm

