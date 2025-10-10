Sedan hàng hiếm Kia K8 xuất hiện tại Việt Nam

Mẫu Kia K8 vừa bất ngờ xuất hiện tại TP.HCM, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê ô tô. Theo chia sẻ từ đại lý, mẫu sedan này hiện chỉ có một chiếc và đang được chào bán với mức giá 1,999 tỷ đồng.

Các tư vấn viên cho biết, chiếc K8 này thuộc đời 2023 và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Hiện tại, dòng sedan này đã có bản nâng cấp giữa vòng đời , ra mắt từ tháng 8/2024.

Trong quá khứ, Kia K8 từng được bắt gặp tại trung tâm đăng kiểm khí thải ở Hà Nội vào năm 2023 nhưng chiếc xe này sau đó chưa từng được lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Chiếc K8 xuất hiện tại TP.HCM mới đây là xe đầu tiên được rao bán.

Kia K8 thuộc phân khúc sedan cỡ lớn với thiết kế mái cong kiểu coupe bắt mắt. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.015 x 1.875 x 1.455 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.895 mm.

Phiên bản trước facelift sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn không viền với họa tiết kim cương. Xe trang bị hệ thống đèn LED, trong đó đèn hậu là dạng thanh vắt ngang cửa cốp. Bộ mâm hợp kim có kích thước 19 inch.

Các trang bị nội thất nổi bật gồm màn hình cong kép 12,3 inch, vô-lăng hai chấu, ghế da Nappa cao cấp, ghế trước có chỉnh điện, sưởi/làm mát, điều hòa tự động ba vùng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống 14 loa Meridian. Nội thất của xe có nhiều chi tiết ốp gỗ và kim loại.

Theo giới tư vấn bán hàng đại lý, chiếc Kia K8 là phiên bản HEV tức hybrid. Xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 239 mã lực. Bản hybrid được trang bị hộp số tự động 6 cấp.

Trên thị trường quốc tế, Kia K8 được coi là đối thủ trực tiếp của Toyota Avalon và mẫu xe “đồng hương” Hyundai Grandeur.

Còn ở thị trường Việt Nam, mức giá rao bán gần 2 tỷ đồng của chiếc Kia K8 2023 đang ngang ngửa những mẫu sedan hạng sang đến từ Đức như Mercedes-Benz C300 AMG (2,099 tỷ đồng) hay BMW 330i (2,079 tỷ đồng).