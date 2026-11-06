Sedan BYD trông càng giống Rolls-Royce khi nhìn từ góc này: Cửa mở ngược, nhiều chi tiết chrome sáng bóng, có 'mắt thần'

Mẫu sedan đầu bảng Yangwang Altior của BYD sẽ chính thức trình làng tại Abu Dhabi (UAE) ngày 8/11. Xe sở hữu thiết kế đậm chất siêu sang, cửa sau mở ngược và dự kiến trang bị 4 mô-tơ điện.

BYD chốt lịch ra mắt Yangwang Altior

BYD xác nhận mẫu sedan siêu sang Yangwang Altior sẽ chính thức ra mắt tại Abu Dhabi, UAE vào ngày 8/11. Trước thời điểm trình làng, mẫu xe này cũng đã nhiều lần bị bắt gặp trên đường phố mà không còn lớp ngụy trang, qua đó hé lộ rõ hơn thiết kế ngoại thất với hàng loạt chi tiết mạ chrome.

Chiếc "siêu sedan" của BYD bị bắt gặp trên đường. Ảnh: Dong Ermeng

Yangwang Altior, có tên gọi tại thị trường Trung Quốc là Dingyao, trước đây được biết đến với tên mã HU. Đây là mẫu sedan đầu bảng của thương hiệu Yangwang, được định vị cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Rolls-Royce Ghost hay Mercedes-Maybach S-Class.

Ngày 5/11, đại diện BYD đã công bố video hé lộ, xác nhận thời điểm ra mắt chính thức của mẫu xe tại Abu Dhabi. Trước đó, Yangwang Altior từng được dự đoán trình làng tại UAE vào khoảng ngày 5/11.

Thiết kế gợi liên tưởng Rolls-Royce

Những hình ảnh chụp thực tế gần đây cho thấy Yangwang Altior sở hữu dáng vẻ bề thế, với nhiều đường nét gợi liên tưởng đến Rolls-Royce Ghost. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kích thước lớn, kết hợp dải đèn ban ngày lấy cảm hứng từ chiếc đỉnh đồng Ding – một loại đồ đựng cổ của Trung Quốc có hai chân và hai quai ở hai bên.

Điểm đáng chú ý nằm ở thiết kế cửa sau mở ngược (suicide doors), có khả năng mở tới 90 độ. Phía đuôi xe sử dụng cụm đèn hậu hình chữ nhật, tạo diện mạo vuông vức và khác biệt.

Hình ảnh do hãng công bố (đã chỉnh độ sáng) cho thấy rõ cửa mở ngược. Ảnh: BYD

Ngoại thất xe được bổ sung nhiều chi tiết mạ chrome, kết hợp bộ mâm kích thước lớn dạng liền khối (monoblock). Trên nóc xe còn có cảm biến LiDAR, thành phần thuộc hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh God’s Eye (Mắt Thần) của BYD.

Hệ thống này hỗ trợ tính năng Navigate On Autopilot (NOA), cho phép xe tự động di chuyển theo lộ trình từ địa chỉ xuất phát đến địa chỉ đích. BYD trước đó cũng xác nhận kế hoạch đưa hệ thống God’s Eye tới thị trường châu Âu.

Xe được tích hợp hệ thống hỗ trợ tự lái cấp độ cao.

Những thông số "hot" khác của Altior

Theo những thông tin được công bố trước đó, Yangwang Altior có chiều dài tổng thể khoảng 5.500 mm và chiều dài cơ sở 3.350 mm. Đây là kích thước đáng kể trong phân khúc sedan siêu sang, hứa hẹn mang lại không gian rộng rãi cho khoang hành khách.

Kích thước mẫu xe này cũng ngang ngửa nhiều sedan lớn siêu sang. Ảnh dựng đồ họa: AP

Về vận hành, mẫu xe này được dự đoán trang bị 4 mô-tơ điện cùng hệ thống treo thủy lực. Tuy nhiên, BYD hiện chưa công bố thông số công suất, dung lượng pin, phạm vi hoạt động hay các trang bị vận hành chính thức.

Yangwang là thương hiệu xe cao cấp của BYD, hướng tới nhóm khách hàng ở phân khúc giá cao. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, thương hiệu này đã bàn giao 3.251 xe tại thị trường Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc đưa Yangwang Altior ra mắt tại UAE cho thấy BYD tiếp tục mở rộng tham vọng ở phân khúc xe siêu sang, nơi những thương hiệu lâu đời như Rolls-Royce và Mercedes-Maybach đang nắm giữ vị thế đáng kể.