Secret Garden lần đầu đến Việt Nam, hé lộ sân khấu lãng mạn

Ra mắt năm 2023, "Good Morning Vietnam" là dự án âm nhạc quốc tế do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam khởi xướng, tổ chức thường niên nhằm đưa âm nhạc đỉnh cao thế giới đến Việt Nam và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử đất nước ra toàn cầu. Hai sự kiện trước gồm Kenny G Live in Vietnam (11/2023) mở màn chuỗi chương trình và Bond Live in Vietnam (10/2024) – toàn bộ doanh thu vé ủng hộ đồng bào chịu bão lũ – đã tạo tiếng vang lớn.

Tiếp nối thành công đó, "Secret Garden Live in Vietnam" được kỳ vọng trở thành cột mốc mới trong hành trình đưa âm nhạc đỉnh cao đến gần công chúng, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn qua hoạt động thiện nguyện.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban chỉ đạo chương trình.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết:

"Chúng tôi vô cùng tự hào khi tiếp tục hành trình của dự án âm nhạc vì cộng đồng 'Good Morning Vietnam' năm 2025 với sự kiện đặc biệt 'Secret Garden Live in Vietnam'. Lần đầu tiên, bộ đôi huyền thoại Secret Garden sẽ mang những giai điệu thính phòng giao thoa đầy cảm xúc đến khán giả Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của họ. Đây không chỉ là cơ hội để công chúng Việt Nam thưởng thức âm nhạc đỉnh cao thế giới mà còn là dịp để chúng ta lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn và tinh thần đoàn kết thông qua âm nhạc.

Với sự kiện này, chúng tôi khẳng định cam kết tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật thế giới đến gần hơn với khán giả Việt, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Đặc biệt, sau đêm nhạc, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của đất nước đến khán giả quốc tế, qua đó góp phần nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu".

Từ trái qua phải. Ông Thùy Dương đại diện nhà sản xuất và đạo diễn Phạm Hoàng Nam.

Đảm nhận vai trò đạo diễn của chương trình, đạo diễn Phạm Hoàng Nam chia sẻ: "Tôi là fan của Secret Garden rất nhiều năm nay. Với tôi và gia đình thì nhạc Secret Garden nghe giống như hơi thở hàng ngày. Nhận lời mời của ban tổ chức, tôi cảm giác đây là nhiệm vụ vừa to lớn và thú vị. Năm ngoái Bond sang Việt Nam nhưng chúng tôi nghe nhạc của họ không nhiều bằng Secret Garden.

Nhạc không lời kích thích trí tưởng tượng nhưng ban nhạc này gợi hình là khu vườn bí mật, ngay tên là ý tứ hay để tưởng tượng khi làm sân khấu nên làm sao thật đặc biệt để khơi dậy trí tưởng tượng của khán giả và đưa khán giả vào miền cổ tích khác. Chương trình sẽ dẫn người nghe vào thế giới khác, không phải thế giới chúng ta đang sống hôm nay. Sân khấu của Secret Garden cũng đặc biệt, mềm mại, lãng mạn.

Chương trình khá dày gần 30 bài chia thành 3 cụm chủ đề chính: Thiên nhiên cảnh đẹp; Quan hệ với con người và tôn giáo; Văn hoá.

Nếu là tưởng tượng thì khu vườn này không chỉ là Bắc Âu mà cố gắng thể hiện âm nhạc vẫn là chất celtic nhưng chúng tôi cũng tìm được điểm chung thú vị để khán giả có thể tưởng tượng đó là khu vườn của Việt Nam mà không phá đi không gian âm nhạc của nhóm".

Ban nhạc Secret Garden.

Secret Garden là bộ đôi nhạc sĩ – nghệ sĩ người Ireland và Na Uy gồm Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, pianist) và Fionnuala Sherry (violinist). Nhóm nổi tiếng toàn cầu khi chiến thắng Eurovision 1995 với "Nocturne" – tác phẩm gần như không lời nhưng giàu chiều sâu thính phòng và diễn tấu biểu cảm, mở ra bản sắc trữ tình – cổ điển – New Age đặc trưng. Thành công này đưa họ thành gương mặt tiêu biểu dòng cổ điển giao thoa (classical crossover).

Album đầu tay "Songs from a Secret Garden" (1996) nhanh chóng đạt bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, trụ 101 tuần trên Billboard New Age. Nhiều bản trong album còn đi vào đời sống văn hóa Á Đông và điện ảnh nghệ thuật – chẳng hạn "Adagio" vang lên trong phim "2046" của Vương Gia Vệ – cho thấy sức lan tỏa thẩm mỹ thính phòng ra ngoài phòng hòa nhạc.

Năm 2025, album được tái bản remaster kỷ niệm 30 năm, khẳng định tính thời sự của di sản âm thanh Secret Garden với lớp khán giả mới. "Secret Garden Live in Vietnam" sẽ diễn ra vào tối ngày 18/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.